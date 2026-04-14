Iran tuyên bố đặt quân đội trong tình trạng 'báo động chiến đấu tối đa'

Quỳnh Như |

Giới chức Iran cho biết nước này đã đặt lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục leo thang.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Majid Ibn Reza, hôm thứ Hai (13/4) cho biết, Tehran đã chuẩn bị cho "mọi kịch bản" và cảnh báo rằng, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran sẽ dẫn đến "phản ứng quyết liệt và dứt khoát".

Ông cũng cho biết lực lượng vũ trang Iran đang đặt trong tình trạng "báo động chiến đấu tối đa".

Iran báo động chiến đấu tối đa giữa căng thẳng gia tăng với Mỹ năm 2026 - Ảnh 1.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sardar Talaei-Nik cho hay các “kho dự trữ chiến lược”, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái, đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước khi xung đột nổ ra.

Trong một diễn biến liên quan, đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin, ông Alaeddin Boroujerdi, thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran, đã bác bỏ lời đe dọa phong tỏa các cảng Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng đó là tuyên bố vô căn cứ về mặt quân sự.

Ông Boroujerdi nhận định Mỹ "không có khả năng thực tế" để thực thi biện pháp này, đồng thời cho rằng các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khó có thể ủng hộ một động thái như vậy.

Cuộc phong tỏa của Hải quân Mỹ: Phép thử giới hạn sức chịu đựng của Iran

Giới quan sát cho rằng chiến lược phong tỏa của Mỹ nhằm gây sức ép kinh tế để buộc Tehran nhượng bộ - điều mà các cuộc không kích kéo dài nhiều tuần chưa đạt được.

Lệnh phong tỏa bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Hai (13/4), sau khi các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần ở Pakistan kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa, và các quan chức Iran đã cảnh báo về những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Iran có một số lựa chọn để bù đắp những tác động kinh tế của lệnh phong toả của Mỹ, nhưng tác động tổng thể của chúng vẫn chưa chắc chắn", Hasan Alhasan, một chuyên gia cao cấp về chính sách Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Bahrain cho biết, đồng thời lưu ý rằng, Tehran "có thể tìm cách tăng cường xuất khẩu dầu khí thông qua các tuyến đường thay thế để tránh eo biển Hormuz".

Theo ông Alhasan, điều này có thể bao gồm xuất khẩu khí đốt qua đường ống đến Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, hoặc xuất khẩu dầu mỏ qua cảng dầu Neka của công ty ở Biển Caspi.

Về mặt quân sự, Iran cũng có thể lựa chọn leo thang bằng cách tấn công lực lượng hải quân Mỹ hoặc thúc đẩy các lực lượng đồng minh trong khu vực, như Houthi tại Yemen, gây sức ép tại các tuyến hàng hải chiến lược như Bab el-Mandeb.

Trong mọi kịch bản, việc Mỹ siết chặt phong tỏa các cảng Iran được đánh giá là bước đi mở ra giai đoạn mới của cuộc đối đầu, đồng thời đặt ra phép thử lớn đối với khả năng chịu đựng và phản ứng của Tehran.

Một thứ từng lớn nhất thế giới đã biến mất khỏi màn hình radar của Trung Quốc: Họ đã có mục tiêu mới?
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
