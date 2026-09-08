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Iran tuyên bố đã thử nghiệm tên lửa chống hạm, 'tạo địa ngục' cho tàu Mỹ

Hải Yến
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Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, nước này đã tiến hành vụ thử tên lửa chống hạm đầu tiên ngay phía trên tàu sân bay Mỹ.

Iran thử nghiệm tên lửa chống hạm , tạo địa ngục cho tàu Mỹ năm 2026 - Ảnh 1.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Press TV, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, nước này đã tiến hành vụ thử tên lửa chống hạm đầu tiên ngay phía trên tàu sân bay Mỹ.

Theo ông Rezaei, vụ thử diễn ra vào đầu tháng 9. Các nguồn tin công khai cho thấy loại tên lửa được sử dụng là tên lửa hành trình Ghadir - một trong những sản phẩm tiên tiến nhất của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Iran, được phát triển dựa trên mẫu tên lửa C-802 của Trung Quốc.

Tên lửa này có tầm bắn lên tới 300km và bay ở độ cao cực thấp trên mặt nước (theo một số nguồn tin là chỉ 30m), khiến nó rất khó bị phát hiện.

Hiện có 3 tàu sân bay Mỹ đang hiện diện tại khu vực Vịnh Ba Tư. Đây là lần đầu tiên tình trạng này diễn ra trong suốt 23 năm qua.

Ông Rezaei mô tả sự kiện này là hành động "tạo ra địa ngục" đối với con tàu Mỹ, khiến nó phải rời khỏi khu vực ngay sau đó.

Quan chức Iran nhấn mạnh đây là lời cảnh báo trực tiếp gửi tới hạm đội Mỹ, đồng thời là động thái đáp trả vụ tấn công của lực lượng Mỹ nhắm vào 3 tàu chở dầu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã không phủ nhận thông tin Iran sử dụng loại tên lửa chống hạm mới này.

Trước đó, ngày 6/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã báo cáo về một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay và tàu khu trục của Mỹ nhằm trả đũa các cuộc tấn công trước đó vào tàu chở dầu của Iran.

Theo Topwar
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Tags

Ghadir

tên lửa chống hạm

Iran

tàu mỹ

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