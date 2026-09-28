Iran tuyên bố bắt sống thiết bị lặn không người lái siêu hiện đại của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắt giữ một thiết bị lặn không người lái tự hành của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Sự việc diễn ra tại eo biển Hormuz này là vụ việc thứ 2 tương tự được báo cáo trong tháng 9.

Theo tuyên bố của Hải quân IRGC do truyền thông Iran đăng tải: Mẫu UROV quân sự này đang thực hiện hoạt động gián điệp tại tuyến đường thủy chiến lược.

IRGC xác định con tàu là Remus 600, một thiết bị lặn không người lái tự hành tiên tiến được Hải quân Mỹ sử dụng để phát hiện thủy lôi, giám sát và trinh sát.

IRGC đã phát công bố video quay cảnh phương tiện này được nhấc lên khỏi mặt nước và cho biết các chuyên gia hiện đang làm việc để thu hồi dữ liệu của thiết bị.

Lực lượng của Iran cũng cảnh báo eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đối phó với những gì Lực lượng này mô tả là các chuyển động nguy hiểm và hoạt động không được phép của các tàu thuyền. Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Tuyên bố này diễn ra sau một loạt sự cố liên quan đến drone tại eo biển Hormuz trong tháng này.

Đầu tháng 9, Iran cho biết đã bắt giữ một drone dưới nước của Mỹ, với video của IRGC cho thấy phương tiện này có vẻ là mẫu Dive-LD do Anduril chế tạo. Lầu Năm Góc đã thừa nhận việc mất thiết bị lặn nhưng cho biết đó là một mẫu cũ hơn, bị hư hỏng và không mang theo dữ liệu nhạy cảm hay thiết bị mật.

Nhiều ngày sau, IRGC cho biết Lực lượng này đã phá hủy một chiếc Saildrone Explorer của Mỹ ở gần lối vào eo biển, đồng thời phát công bố video quay cảnh chiếc tàu đang bốc cháy trên mặt nước.

Giữa tháng 9, quân đội Mỹ cho biết Lực lượng này đã ngăn chặn một nỗ lực của IRGC nhằm bắt giữ một chiếc Saildrone khác, tấn công 2 thuyền của Iran được cho là có liên quan.

Các sự cố xảy ra trong bối cảnh cuộc bế tắc trên biển giữa Mỹ và Iran đang leo thang. Mỹ đã phá hủy một số tàu chở dầu của Iran sau khi cáo buộc IRGC bắn tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến của Mỹ.

Trong khi đó, Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ và các tàu chở dầu thương mại mà Lực lượng này cáo buộc là vi phạm các hạn chế xung quanh eo biển Hormuz.

Đầu tuần trước, các báo cáo cho biết Mỹ đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh tuyến đường thủy, với các máy bay trinh sát được phát hiện ở gần lãnh thổ Iran và các máy bay tiêm kích bổ sung được cho là đã được triển khai tới khu vực.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao trong tuần qua nhằm phá vỡ bế tắc giữa Iran và Mỹ dường như đã thất bại.