Nhiều binh sĩ Mỹ đã bị bắt cóc tại các quốc gia láng giềng giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ-Israel và Iran đang leo thang.

Đó là tuyên bố được ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đưa ra hôm 7-3. Quan chức này cho biết các vụ bắt cóc này xảy ra bên ngoài biên giới Iran nhưng không đưa ra bằng chứng.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Tasnim

Trước đó, ông Larijani từng khẳng định Iran đã tiêu diệt gần 500 binh sĩ Mỹ mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Quan chức này cũng tuyên bố Iran sẽ trừng phạt Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Phát ngôn của ông về việc đích thân trừng phạt cá nhân ông Donald Trump được dư luận xem là một lời đe dọa ám sát ngầm nhắm vào nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Larijani còn nhấn mạnh: "Khi kẻ thù dùng các căn cứ trong khu vực để tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Đây là quyền và cũng là chính sách nhất quán của chúng tôi. Các quốc gia trong khu vực phải ngăn chặn Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại Iran, nếu không, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự ra tay".

Đáp lại tuyên bố trên của ông Larijani về việc Iran đã bắt giữ một số binh sĩ Mỹ, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định không có binh sĩ nào của nước này bị Tehran bắt làm con tin hoặc bắt giữ.