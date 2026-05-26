Iran tuyên bố bắn rơi MQ-9 Reaper, đẩy lùi F-35 của Mỹ, Lãnh tụ Tối cao cảnh báo đanh thép

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo các đơn vị phòng không của họ đã đánh chặn 3 máy bay Mỹ xâm nhập không phận nước này trên vùng vịnh Ba Tư; trong đó bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper và nổ súng vào 2 chiếc còn lại.

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra ngày 26-5, IRGC cảnh báo Mỹ không được làm tổn hại đến thỏa thuận ngừng bắn hiện tại trong khu vực. Đồng thời, IRGC khẳng định Iran hoàn toàn có quyền đáp trả xuyên biên giới nếu các lực lượng Mỹ vi phạm thỏa thuận này.

Hãng thông tấn West Asia (Iran) dẫn thông cáo quân sự cho biết mạng lưới radar và phòng không của IRGC phát hiện một UAV MQ-9 Reaper, một UAV RQ-4 Global Hawk và một tiêm kích F-35 Lightning II xâm phạm chủ quyền không phận Iran.

Sau khi bám sát mục tiêu qua hệ thống trinh sát chính xác, lực lượng phòng không nước này đã khóa mục tiêu và bắn hạ thành công chiếc MQ-9 Reaper.

IRGC thông báo các đơn vị phòng không của lực lượng này đã đánh chặn 3 máy bay Mỹ xâm nhập không phận nước này trên vùng vịnh Ba Tư. Ảnh: WANA

Thông cáo quân sự thông tin thêm rằng các đơn vị của Iran cũng đã nổ súng vào UAV RQ-4 và tiêm kích F-35, buộc cả hai máy bay này phải quay đầu, rời khỏi không phận Iran. Tuy nhiên, phía IRGC không nêu rõ thời điểm cụ thể xảy ra các vụ đụng độ nói trên.

IRGC chỉ trích đường bay của các máy bay này là một phần trong chuỗi "hành vi gây hấn và can thiệp đầy mạo hiểm" tiếp diễn của quân đội Mỹ tại khu vực. Tuyên bố khép lại bằng lời cảnh báo đanh thép rằng bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào tiếp theo đều sẽ bị đáp trả ngay lập tức.

Theo kênh Al Jazeera, sự việc kể trên xảy ra sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công các trận địa phóng tên lửa của Iran mà Washington gọi là hành động "phòng vệ", khiến mối lo ngại về sự đổ vỡ của lệnh ngừng bắn vốn dĩ đã rất mong manh càng tăng cao.

Cùng ngày 26-5, trên kênh Telegram cá nhân, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đưa ra những tuyên bố đầy cứng rắn khi khẳng định các cường quốc Vùng Vịnh sẽ không còn "là tấm khiên" bảo vệ cho các căn cứ quân sự của Mỹ, và Washington sẽ không còn "nơi trú ẩn an toàn" trong khu vực.

Ông Khamenei nhấn mạnh: "Thời gian không thể quay ngược trở lại, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ không còn đóng vai trò là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ. Mỹ sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn để xây dựng các căn cứ quân sự trong khu vực này nữa".

Kênh Al Jazeera nhắc lại rằng vị lãnh tụ tối cao mới của Iran vừa lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi cha ông là Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Cho đến nay, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, ông thường xuyên đưa ra các tuyên bố thông qua truyền hình nhà nước.