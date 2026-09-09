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Iran tung video bắt giữ tàu ngầm UAV 'hiện đại nhất' của Mỹ

Kông Anh
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Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố thu giữ “một trong những tàu ngầm không người lái thông minh, hiện đại nhất” thuộc sở hữu của quân đội Mỹ.

Cận cảnh tàu ngầm không người lái của Mỹ bị Iran thu giữ. (Video: RT)

Hôm 8/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố video được cho là tàu ngầm không người lái tiên tiến nhất của quân đội Mỹ, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ lập bản đồ đáy biển đến hoạt động tình báo và giám sát, kiểm tra đường ống dẫn dầu và hỗ trợ tác chiến chống tàu ngầm.

Đoạn phim cho thấy vật thể hình trụ màu xám, bằng kim loại, có hình dạng giống ngư lôi, dài khoảng 5,8 m và rộng 1,2 m, nặng khoảng 2,7 tấn. Theo tuyên bố của IRGC, tàu ngầm này có thể ở dưới nước tới 10 ngày và đạt độ sâu tối đa 6.000 m.

Quân đội Iran xác định đây là chiếc tàu ngầm không người lái Dive-LD. Được phát triển bởi Dive Technologies (sau này được Anduril mua lại), Dive-LD được bàn giao cho Nhóm Phương tiện Lặn Không người lái số 1 (UUVGRU-1) của Hải quân Mỹ vào tháng 4/2025.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của vụ việc khi tuyên bố Iran có được thiết bị đời cũ bị lỗi và không mang theo thiết bị nhạy cảm nào. “Thiết bị không người lái không thu thập dữ liệu nhạy cảm cũng như không mang theo thiết bị sonar hoặc radar mật”, phát ngôn viên CENTCOM, Đại tá Tim Hawkins thông tin.

Sau đó, Anduril - nhà sản xuất tàu ngầm không người lái Dive-LD xác nhận việc mất một chiếc Dive-LD đang hoạt động trong khu vực. “Dive-LD là hệ thống tự hành có thể chấp nhận rủi ro tổn thất, nghĩa là nó được thiết kế ngay từ đầu để hoạt động trong những môi trường nguy hiểm, nơi việc mất phương tiện là một khả năng đã được lường trước”, người phát ngôn của công ty cho hay.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang thêm một lần nữa khi Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, trả đũa cho cuộc tấn công trước đó của Mỹ vào tàu chở dầu của Iran gần đảo Kharg.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đưa ra là “cảnh báo khẩn cấp”, yêu cầu thủy thủ đoàn tàu chở dầu quanh bến cảng và khu neo đậu của Bahrain, Kuwait rời tàu ngay lập tức trước nguy cơ bị tấn công.

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Tags

tàu ngầm không người lái

Iran

tàu ngẫm uav

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