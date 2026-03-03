Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố đợt tấn công thứ 11 của chiến dịch "Lời hứa Chân thật 4" (Operation True Promise 4) do các đơn vị hải quân và không quân của lực lượng tinh nhuệ này phát động.

Thông báo cho biết thêm "chiến dịch quy mô lớn và mật độ cao" này nhắm vào trung tâm tình báo và kho hỗ trợ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư, khu phức hợp công nghiệp truyền thông của Israel tại thành phố Beersheba cũng như 20 địa điểm khác tại các khu vực Tel Aviv, Tây Al-Quds và Galilee.

Iran đang đẩy mạnh các đòn tấn công vào đối phương.

Tehran tấn công tổng cộng 60 mục tiêu chiến lược và 500 đơn vị quân sự của Mỹ và Israel. Số lượng drone mà Iran phóng ra trong hơn hai ngày qua là hơn 700 chiếc cùng hàng trăm tên lửa.

Số lượng tên lửa và máy bay không người lái cũng như tỷ lệ thành công của cuộc tấn công vượt xa kỷ lục được ghi nhận trong cuộc xung đột 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025.

Trong diễn biến mới nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê-út cũng bị tấn công bởi hai máy bay không người lái nghi là của Iran. Bộ quốc phòng Ả Rập Xê-út xác nhận vụ tấn công và cho biết nó gây ra "thiệt hại nhỏ về hỏa hoạn và vật chất". Theo CNN, không có báo cáo nào về thương vong tính đến thời điểm hiện tại.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt đầu các nỗ lực nhằm phá hủy “các trung tâm chính trị của Mỹ” trong khu vực.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh nằm trong số nhiều cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ bị Iran tấn công . CNN đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng bị tấn công vào trong ngày 1 và 2/3.

Phái đoàn Mỹ tại Ả Rập Xê-út thông tin thêm họ đã ban hành "lệnh yêu cầu người dân ở yên tại chỗ đối với Jeddah, Riyadh và Dhahran, hạn chế việc đi lại không cần thiết đến các cơ sở quân sự trong khu vực". “Chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ tại Vương quốc này nên lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn”, thông báo được đăng tải trên X.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi công dân rời khỏi các quốc gia ở Trung Đông "ngay lập tức", do lo ngại xảy ra những rủi ro an toàn nghiêm trọng.

“Những công dân Mỹ cần sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao để sắp xếp rời khỏi đất nước bằng các phương tiện thương mại, hãy gọi cho chúng tôi 24/7 theo số +1-202-501-4444 (từ nước ngoài) và +1-888-407-4747 (từ Mỹ và Canada). Đăng ký tại http://step.state.gov để nhận được những cập nhật an ninh mới nhất từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất”, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự, giám sát toàn bộ hoạt động cấp hộ chiếu, phê duyệt và thu hồi thị thực (visa) Mora Namdar viết.