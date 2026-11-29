Quân đội Iran đã triển khai lực lượng và trang thiết bị quân sự dọc biên giới, chuẩn bị các phương án đối phó trong trường hợp Mỹ phát động chiến dịch tấn công trên bộ.

Tên lửa Ghader được phóng về phía bờ biển Oman trong một cuộc tập trận của Hải quân Iran. (Ảnh: AP)

Ngày 28/11, Phó Tư lệnh Lục quân Iran Nozar Nemati cho biết nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị để ứng phó với khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ.

“Chúng tôi đã triển khai nhiều lực lượng dọc biên giới trên bộ và tại những khu vực mà đối phương có thể tiến hành chiến dịch tấn công. Các phương án đã được chuẩn bị, cùng với đầy đủ vũ khí và trang thiết bị cần thiết”, hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Nemati.

Phó Tư lệnh Lục quân Iran cảnh báo Mỹ chớ nên phát động chiến dịch tấn công trên bộ, vì điều này sẽ khiến quân đội Mỹ chịu tổn thất nặng nề và rơi vào tình thế bất lợi hơn hiện nay.

Ông Nemati cho rằng Mỹ hiểu rõ những khó khăn khi tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẽ thất bại nếu lựa chọn phương án này.

Hồi tháng 10, Tư lệnh Lục quân Iran Ali Jahanshahi cho biết ít nhất 50 đơn vị lục quân nước này vẫn được triển khai dọc biên giới.

Đầu tháng 11, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ dựng chuyện Iran phát triển vũ khí hóa học và sinh học nhằm chuẩn bị dư luận cho một chiến dịch tấn công trên bộ, giống như trước khi phát động cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Tasnim đăng tải ngày 28/11, Tư lệnh Hải quân Iran - Chuẩn đô đốc Shahram Irani cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã nhận được lệnh sớm tiến hành một số chiến dịch quân sự, với mục tiêu cuối cùng là đẩy lực lượng Mỹ khỏi toàn bộ khu vực Tây Á.

Theo ông Irani, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị dỡ bỏ các giới hạn về phạm vi địa lý trong hoạt động quân sự, cho phép lực lượng vũ trang nước này triển khai vũ khí và trang thiết bị có tầm hoạt động xa hơn.

Tư lệnh Hải quân Iran nhấn mạnh, việc phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ không phải là mục tiêu cuối cùng, đồng thời tuyên bố lực lượng Mỹ cần rút khỏi cả Tây Á và Ấn Độ Dương.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran dù giảm bớt cường độ nhưng vẫn dai dẳng, và vẫn có nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại.