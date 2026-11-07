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Iran thừa nhận sự thật không ngờ đến trong cuộc chiến với Mỹ

Kông Anh/VTC News
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Iran vừa đưa ra tuyên bố mới, sau khi Mỹ thông báo treo thưởng 20 triệu USD cho người cung cấp thông tin chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 7/11, Iran tuyên bố quân đội nước này trở nên “mạnh mẽ hơn” so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington treo thưởng 20 triệu USD cho người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Tehran.

“Hiện nay, lực lượng vũ trang Iran, sau khi tích lũy kinh nghiệm qua những cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel, đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn và sở hữu sức mạnh vượt trội so với thời điểm cuộc chiến bắt đầu” , người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia thông tin.

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Người phát ngôn quân đội Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này đang trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. (Ảnh: Rueters)

Ông Akraminia nói thêm lực lượng này hiện có động lực, sự cam kết và lòng tự tin cao hơn. “Dưới sự chỉ đạo của Lãnh tụ Tối cao, lực lượng vũ trang Iran sẽ lập tức đáp trả một cách hiệu quả, không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý nào”, ông Akraminia nhấn mạnh.

Sau nhiều tháng xung đột tại Trung Đông rơi vào bế tắc, các bên trung gian hòa giải đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ giao tranh tiếp tục leo thang. Cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công mở màn nhằm vào Iran.

Ngay sau đó, Tehran tìm cách hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải thường đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn thế giới.

Ông Akraminia khẳng định Tehran vẫn nắm quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Theo ông, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ đáp ứng những yêu cầu của Iran.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin nước này đang treo thưởng 20 triệu USD kèm khả năng hỗ trợ đổi chỗ ở cho người có thể cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran. Những thông tin được tìm kiếm bao gồm dữ liệu về các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan, trong đó có những người thuộc cộng đồng khoa học.

Phần thưởng trên nằm trong khuôn khổ chương trình Phần thưởng vì công lý (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập năm 1984 nhằm trao tiền cho những người cung cấp thông tin có giá trị trong việc bảo vệ tính mạng và lợi ích của công dân Mỹ.

Trong thông báo về khoản tiền thưởng , Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Iran “không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm an toàn” theo quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khiến cơ quan này mất “tính liên tục trong việc nắm bắt thông tin” về hoạt động sản xuất và dự trữ những bộ phận quan trọng của Iran, chẳng hạn như máy ly tâm.

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Tags

Iran

Tehran

chương trình hạt nhân

Eo biển Hormuz

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