HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran thông báo "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz, ông Donald Trump "cảm ơn"

Thu Hương |

Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại theo lộ trình phối hợp trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon.

Ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết: "Phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Lebanon, việc đi lại của tất cả tàu thương mại qua eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo lộ trình phối hợp đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố".

Iran thông báo "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn - Ảnh 1.

Tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hai tuần. Hình ảnh ghi nhận từ Oman ngày 8-4. Ảnh: Anadolu.

Phản hồi về động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã thông báo eo biển Hormuz hiện "MỞ CỬA HOÀN TOÀN VÀ SẴN SÀNG CHO VIỆC LƯU THÔNG TOÀN DIỆN", đồng thời gửi lời "cảm ơn Iran".

Tuy nhiên, trong một bài đăng khác trên Truth Social, tổng thống Mỹ nhấn mạnh lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran "sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi giao dịch của chúng ta với Iran hoàn tất 100%".

Ông nói thêm quy trình này "nên diễn ra nhanh chóng vì hầu hết các điểm chính đều đã được thương lượng".

Trước đó, Mỹ đã triển khai lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran để đáp trả việc nước này đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch qua Hormuz.

Vào ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa này đã được "thực hiện đầy đủ".

Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận biến động mạnh sau thông báo trên khi giá dầu giảm hơn 11%, theo CNBC.

Trước đó, vào ngày 7-4, ông Donald Trump từng đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển, song tiến trình này gặp trở ngại khi các bên tranh chấp về điều khoản thỏa thuận.

Trong ngày 16-4, dữ liệu từ Marine Traffic ghi nhận một tàu chở dầu treo cờ Pakistan đã rời vịnh qua eo biển Hormuz.

Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại