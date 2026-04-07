Iran thiệt hại lớn trong chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ

Văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng bốn sĩ quan đã thiệt mạng vào sáng sớm Chủ nhật trong một cuộc tấn công của “một số máy bay tấn công (của Mỹ)” tại tỉnh Isfahan.

Quân đội cho biết các sĩ quan đã tham gia “giao chiến trực diện” với “máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và máy bay hỗ trợ của đối phương”.

Thông cáo cũng cho biết một tên lửa vác vai đã bắn trúng máy bay Mỹ, sau đó đơn vị này bị các máy bay khác nhắm mục tiêu, dẫn đến cái chết của bốn sĩ quan.

4 sĩ quan Iran thiệt mạng khi Mỹ giải cứu phi công.

Quân đội Iran đã xác định danh tính các sĩ quan thiệt mạng cùng với cấp bậc quân sự của họ, gồm một chuẩn tướng, một đại tá, một trung tá và một thiếu úy.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch giải cứu phi công bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran là một trong những nhiệm vụ phức tạp và rủi ro nhất, với yếu tố then chốt là chiến thuật “nghi binh” nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran, trong khi viên phi công phải tự xoay xở sinh tồn giữa địa hình hiểm trở.

Phát biểu tại White House, ông Trump nói Mỹ đã dựng lên nhiều kịch bản nghi binh, tạo ra ít nhất bảy địa điểm khác nhau để khiến đối phương nhầm lẫn về vị trí thực của phi công, buộc phía Iran phải phân tán nguồn lực.

Song song, ông cho biết chiến dịch giải cứu huy động lực lượng lớn với tổng cộng 155 máy bay, gồm máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và các phương tiện chuyên trách cứu hộ.