Iran thiệt hại lớn trong chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ

An An |

CNN cho biết Iran xác nhận bốn sĩ quan quân đội đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ ở phía nam Isfahan hôm Chủ nhật.

Văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng bốn sĩ quan đã thiệt mạng vào sáng sớm Chủ nhật trong một cuộc tấn công của “một số máy bay tấn công (của Mỹ)” tại tỉnh Isfahan.

Quân đội cho biết các sĩ quan đã tham gia “giao chiến trực diện” với “máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và máy bay hỗ trợ của đối phương”.

Thông cáo cũng cho biết một tên lửa vác vai đã bắn trúng máy bay Mỹ, sau đó đơn vị này bị các máy bay khác nhắm mục tiêu, dẫn đến cái chết của bốn sĩ quan.

Iran thiệt hại lớn trong chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ - Ảnh 1.

4 sĩ quan Iran thiệt mạng khi Mỹ giải cứu phi công.

Quân đội Iran đã xác định danh tính các sĩ quan thiệt mạng cùng với cấp bậc quân sự của họ, gồm một chuẩn tướng, một đại tá, một trung tá và một thiếu úy.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch giải cứu phi công bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran là một trong những nhiệm vụ phức tạp và rủi ro nhất, với yếu tố then chốt là chiến thuật “nghi binh” nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iran, trong khi viên phi công phải tự xoay xở sinh tồn giữa địa hình hiểm trở.

Phát biểu tại White House, ông Trump nói Mỹ đã dựng lên nhiều kịch bản nghi binh, tạo ra ít nhất bảy địa điểm khác nhau để khiến đối phương nhầm lẫn về vị trí thực của phi công, buộc phía Iran phải phân tán nguồn lực.

Song song, ông cho biết chiến dịch giải cứu huy động lực lượng lớn với tổng cộng 155 máy bay, gồm máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và các phương tiện chuyên trách cứu hộ.

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
