Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz công bố.

Phía Israel sau đó xác nhận cuộc không kích khiến Thiếu tướng Majid Khademi thiệt mạng đã diễn ra tại thủ đô Tehran. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ ông Khademi bị sát hại ở vị trí cụ thể nào. Cùng thời điểm, nhiều cuộc không kích đã nhắm vào các khu vực xung quanh Tehran vào rạng sáng 6/4. Ông Khademi là người kế nhiệm tướng Mohammad Kazemi, người từng bị Israel sát hại trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng Sáu.

“Các lãnh đạo Iran luôn sống trong nỗi lo bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng từng người một”, ông Katz tuyên bố.

Ông cũng cho biết Israel đã “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho ngành công nghiệp thép và hóa dầu của Iran, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quốc gia của Iran, dẫn đến sự suy yếu và sụp đổ của [Tehran]…”.

Trong khi đó, cùng ngày, IRGC đăng tải trên kênh Telegram xác nhận rằng: “Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu quyền lực và có học thức của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã hy sinh trong vụ tấn công do Mỹ - Israel gây ra vào rạng sáng nay”.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đã nhận được đề xuất chấm dứt xung đột, bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và một thỏa thuận toàn diện dự kiến hoàn tất trong vòng 15–20 ngày.

Theo Reuters, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.