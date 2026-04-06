HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

[NÓNG] Ra tay giữa lòng Tehran: Trùm tình báo IRGC thiệt mạng, Israel tuyên bố “truy lùng từng người”

An An |

Theo AP, Israel tuyên bố đã tiêu diệt người đứng đầu cơ quan tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz công bố.

Phía Israel sau đó xác nhận cuộc không kích khiến Thiếu tướng Majid Khademi thiệt mạng đã diễn ra tại thủ đô Tehran. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ ông Khademi bị sát hại ở vị trí cụ thể nào. Cùng thời điểm, nhiều cuộc không kích đã nhắm vào các khu vực xung quanh Tehran vào rạng sáng 6/4. Ông Khademi là người kế nhiệm tướng Mohammad Kazemi, người từng bị Israel sát hại trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng Sáu.

“Các lãnh đạo Iran luôn sống trong nỗi lo bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng từng người một”, ông Katz tuyên bố.

Ông cũng cho biết Israel đã “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho ngành công nghiệp thép và hóa dầu của Iran, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quốc gia của Iran, dẫn đến sự suy yếu và sụp đổ của [Tehran]…”.

Trong khi đó, cùng ngày, IRGC đăng tải trên kênh Telegram xác nhận rằng: “Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu quyền lực và có học thức của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã hy sinh trong vụ tấn công do Mỹ - Israel gây ra vào rạng sáng nay”.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đã nhận được đề xuất chấm dứt xung đột, bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và một thỏa thuận toàn diện dự kiến hoàn tất trong vòng 15–20 ngày.

Theo Reuters, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Tags

Tin nóng trong ngày

Mỹ

Israel

Tin nóng Thế Giới 24h

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại