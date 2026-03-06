Sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư đang nghe thấy một âm thanh mà binh lính Ukraine từ lâu đã lo sợ: Tiếng vo ve đáng ngại của máy bay không người lái “cảm tử” Shahed-136.

Được thiết kế lần đầu tiên ở Iran, Shahed đã trở thành một phần không thể thiếu của chiến tranh hiện đại.

Không giống như tên lửa đạn đạo, vốn đòi hỏi cơ sở hạ tầng lớn để lắp ráp và triển khai, những máy bay không người lái Shahed này có thể được lắp ráp trong một gara và phóng từ phía sau xe bán tải.

Iran có thể tiếp tục sản xuất và phóng các máy bay Shahed mới gần như vô biên.

Ảnh: Getty

Iran sở hữu dàn vũ khí "của nhà nghèo"

Theo Forbes, máy bay không người lái Shahed đã nổi lên như một mối đe dọa lớn từ Iran, với một cuộc tấn công vào căn cứ hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain dường như đã gây ra một vụ cháy lớn; một cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề vào một trại hậu cần của quân đội Mỹ ở Kuwait; và các cuộc tấn công trực tiếp vào các đại sứ quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út và Kuwait. Căn cứ ở Bahrain dường như đã bị tấn công nhiều lần.

Có lẽ điều đáng chú ý hơn cả là một máy bay không người lái tấn công của Iran đã bắn trúng radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 ở Qatar, một hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo trị giá 1,1 tỷ đô la, và các máy bay không người lái của Iran cũng đang bắt đầu gây ra các vụ cháy tại các cơ sở dầu khí dễ bị tổn thương trên khắp khu vực.

Điều này phần nào cho thấy khả năng của Shahed: tầm bắn xa với độ chính xác cao, đủ để tấn công một tòa nhà cụ thể. Phiên bản cơ bản Shahed-136 có sải cánh dài 2 mét, tốc độ bay hành trình 248 km/h và mang đầu đạn nặng 41 kg. Đó là một tải trọng nhỏ so với tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình. Tên lửa Tomahawk của Mỹ có sức công phá lên đến 452 kg. Nhưng độ chính xác cao đồng nghĩa với việc Shahed có thể gây ra thiệt hại đáng kể ở đúng (hoặc sai) vị trí.

Xét riêng từng chiếc Shahed, việc bắn hạ chúng khá dễ dàng, mặc dù đôi khi người điều khiển sử dụng các chiến thuật như lướt sát mặt nước hoặc di chuyển dọc theo các thung lũng sông để tránh radar. Vấn đề nằm ở sự hao tổn và số lượng.

Các tên lửa hành trình trị giá hàng triệu đô la như Patriot và Standard của Hải quân Mỹ rất hiệu quả, nhưng lại khan hiếm. Nga phóng hàng nghìn máy bay không người lái kiểu Shahed mỗi tháng, chủ yếu được sản xuất tại một nhà máy khổng lồ ở Alabuga, với giá thành sản xuất ước tính là 35.000 đô la.

Vì vậy, theo CNBC, Shahed còn được mệnh danh là "tên lửa hành trình của nhà nghèo". Hiện không biết Iran đã tích trữ bao nhiêu và có thể sản xuất bao nhiêu mỗi tháng.

Shahed được phóng từ xe tải.

Hầu hết máy bay không người lái sẽ bị chặn lại, nhưng một số sẽ vượt qua. Chừng nào việc phóng máy bay không người lái còn tiếp diễn, chúng sẽ còn gây ra thiệt hại cho đối phương.

Sản xuất hàng loạt phi tập trung

Sau cuộc chiến 12 ngày năm ngoái, Iran đã có đủ thời gian để phân tán sản xuất máy bay không người lái. Một lần nữa, không giống như tên lửa, việc sản xuất máy bay không người lái không cần một cơ sở lớn với nhiều máy móc. Quy trình này tương tự như sản xuất thuyền nhỏ, với khung máy bay giống như thân tàu được làm bằng vật liệu composite và đôi khi là gỗ. Ukraine đã phân tán phần lớn việc sản xuất máy bay không người lái của mình.

Động cơ thường dùng của Shahed là loại Mado MD-550 do Iran sản xuất, một động cơ piston hai thì, bốn xi-lanh được thiết kế ngược từ động cơ Limbach L550E của Đức. Nhưng đây không phải là một mẫu động cơ hiệu suất cao – tiếng ồn nhỏ phát ra là lý do tại sao những chiếc máy bay không người lái này được gọi là "xe moped" – và bất kỳ động cơ nào có khả năng tương đương đều có thể sử dụng được.

Đầu đạn cũng không phải là vấn đề. Tại Ukraine, người ta đã tìm thấy các tên lửa Shahed của Nga với nhiều loại đầu đạn khác nhau, một số được thu thập hoặc cải tiến từ các loại đạn dược khác. Về cơ bản, bất cứ thứ gì vừa vặn với không gian và không quá nặng đều có thể được sử dụng.

Các nhà phân tích tình báo Ukraine đã kết luận rằng các máy bay Shahed do Nga sử dụng “hầu như được lắp ráp hoàn toàn từ các linh kiện phương Tây”, bao gồm bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường và các bộ phận khác.

Iran có thể đã tích trữ một lượng lớn các thiết bị điện tử cần thiết, và nguồn cung cấp bổ sung có thể được buôn lậu vào. Iran không có cơ sở sản xuất nào để bị đánh bom.

Tòa nhà bị hư hại do cuộc tấn công bằng uav của Iran tại Bahrain ngày 1/3.

Mỹ gặp thách thức

Máy bay không người lái Shahed không cần phương tiện phóng chuyên dụng; chúng thường được phóng lên không trung bằng tên lửa đẩy dùng một lần và có thể được vận chuyển trong các đơn vị giống như container vận chuyển được trang bị nhiều giá phóng. Chúng cũng có thể được phóng từ phía sau xe bán tải, xe sẽ tăng tốc đến tốc độ cất cánh của máy bay không người lái trước khi thả nó ra, một phương pháp được sử dụng ở Nga .

Những chiến thuật tương tự mà lực lượng Houthi sử dụng ở Yemen đã khiến việc ngăn chặn họ phóng máy bay không người lái cỡ nhỏ trở nên vô cùng khó khăn đối với lực lượng Mỹ năm ngoái, và việc phá hủy hoàn toàn khả năng của lực lượng Houthi là điều bất khả thi. Đối với Iran - quốc gia cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng Houthi - thách thức sẽ lớn hơn rất nhiều.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục sẽ gây ra tổn thất lâu dài cho Mỹ và các đồng minh. Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 3/3 cho biết trong số 941 máy bay không người lái của Iran được phát hiện kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, 65 chiếc đã rơi xuống lãnh thổ của họ, gây thiệt hại cho các cảng, sân bay, khách sạn và trung tâm dữ liệu.

Một lượng nhỏ máy bay không người lái Shahed và các loại khác sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa phòng không rất hạn chế của Mỹ. Điều gì sẽ xảy ra sau đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Ukraine đã chuyển sang sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ để bắn hạ các đợt máy bay Shahed của Nga. Hiện tại, Mỹ thiếu khả năng này nhưng có thể sẽ gấp rút trang bị cho mình một hệ thống tương tự.

Các nhà phân tích đã chỉ ra mối đe dọa từ máy bay không người lái tấn công tầm xa, giá rẻ trong nhiều năm qua. Giờ đây, giới lãnh đạo quân sự Mỹ cuối cùng sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Nhưng hiện tại, Iran dường như đang nắm giữ lợi thế trong cuộc chiến bằng máy bay không người lái.