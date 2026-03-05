Lao thẳng tới căn cứ Mỹ, máy bay Iran bị 1 nước bắn hạ ở 2 phút cuối: Trận không chiến nghẹt thở ở Vịnh Ba Tư

Hãng tin CNN ngày 5/3 đưa tin, máy bay ném bom Iran đã suýt tấn công căn cứ quân sự lớn nhất đóng quân của Mỹ ở Trung Đông trước khi máy bay Qatar bắn hạ chúng trong nhiệm vụ không chiến đầu tiên.

Sáng thứ Hai 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã điều hai máy bay ném bom chiến thuật Su-24 đến căn cứ không quân al-Udeid, nơi thường đóng quân của 10.000 binh sĩ Mỹ, và Ras Laffan, một cơ sở chế biến khí đốt tự nhiên quan trọng và là trụ cột của nền kinh tế Qatar.

Theo CNN, các máy bay phản lực của Iran chỉ còn "hai phút" nữa là đến mục tiêu. Đáng chú ý, các máy bay này đã được nhận dạng bằng mắt thường và chụp ảnh "mang theo bom và đạn dược dẫn đường".

Chiến đấu cơ Iran suýt đâm trúng căn cứ Mỹ ở Qatar nhưng bị bắn hạ.

Phía Qatar đã phát cảnh báo qua radio nhưng không nhận được phản hồi từ các máy bay phản lực, vốn đã chuyển sang độ cao bay 24,38m để tránh bị radar phát hiện.

Do “hạn chế về thời gian” và “dựa trên bằng chứng hiện có”, các máy bay này đã được “phân loại là máy bay thù địch”. Qatar sau đó đã điều động máy bay chiến đấu của mình, và một máy bay chiến đấu F-15 của Qatar đã tham gia “không chiến” với các máy bay phản lực của Iran trước khi bắn hạ chúng.

Các máy bay Iran đã rơi xuống vùng biển thuộc chủ quyền của Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed al-Ansari, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 3/3 rằng chiến dịch tìm kiếm phi hành đoàn đang được tiến hành.

Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái về phía các quốc gia Ả Rập dọc Vịnh Ba Tư để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào nước này. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên hôm thứ Bảy 28/2 khi các cuộc không kích tàn phá khu nhà của ông ở Tehran.

Tuy nhiên, chiến dịch táo bạo của Iran trên không phận Qatar đánh dấu lần đầu tiên nước này sử dụng máy bay có người lái để nhắm mục tiêu vào một quốc gia láng giềng kể từ khi ông Khamenei qua đời - và cũng là lần đầu tiên không quân Qatar tham gia vào không chiến.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã xác nhận vụ việc trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 4/3.

“Lần đầu tiên, các chiến binh Qatar đã bắn hạ hai máy bay ném bom của Iran trên đường đến vị trí của chúng”, ông cho biết trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mô tả vụ việc là "leo thang" và cho thấy Iran "không thực sự mong muốn" giảm leo thang hay tìm kiếm giải pháp.

Theo bản ghi âm cuộc điện đàm, ông Al Thani cho biết: "Thay vào đó, [Iran] tìm cách gây hại cho các nước láng giềng và lôi kéo họ vào một cuộc chiến không phải của họ".

Vụ việc liên quan đến Qatar là bất thường. Thông thường, sự trả đũa của Iran thường dưới hình thức tên lửa hoặc máy bay không người lái.

Theo các chính phủ trong khu vực, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo và hơn 1.000 máy bay không người lái vào các quốc gia Ả Rập dọc vùng Vịnh kể từ cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Mặc dù hầu hết tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn, sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi một quả đạn của Iran vượt qua hệ thống phòng không và bắn trúng một trung tâm điều hành tạm thời tại cảng Shuaiba của Kuwait hôm Chủ nhật 1/3.