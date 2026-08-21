Iran sẽ đánh thẳng vào châu Âu nếu Mỹ leo thang

Iran đang cân nhắc tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở châu Âu trong trường hợp Mỹ leo thang căng thẳng hơn nữa.

Tên lửa đạn đạo Iran trong một căn cứ ngầm.

Hãng Gazeta.Ru dẫn nguồn từ tờ Financial Times (FT), cho biết các cơ sở quân sự ở Bulgaria và Síp là những mục tiêu tiềm năng của Iran, trong khi NATO đã tuyên bố sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào và bảo vệ các đồng minh của mình.

Hiện Iran đang cân nhắc các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở châu Âu nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục leo thang xung đột.

"Quân đội Iran đang cân nhắc các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở các quốc gia Đông Nam Âu như Bulgaria, quốc gia hồi tháng trước đã phê duyệt việc sử dụng căn cứ không quân Bezmer của mình cho máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ", tờ báo viết.

Nguồn tin cho biết thêm, Síp cũng nằm trong số những mục tiêu tiềm năng. Một phương thức tấn công tiềm tàng khác đã được xác định là các cáp quang dưới nước ở eo biển Hormuz.

Trong trường hợp xung đột leo thang trở lại, Iran có thể mở rộng hành động quân sự ra ngoài khu vực Trung Đông.

"Nếu Mỹ đi quá xa, Iran sẽ tự vệ bằng mọi giá, mở rộng ảnh hưởng ra ngoài khu vực và tấn công châu Âu", nguồn tin của FT, tiết lộ.

NATO đối đầu với Iran

Iran đã từng cố gắng tấn công các mục tiêu ở xa. Vào tháng 2/2026, Mỹ tuyên bố Iran đã phóng tên lửa về phía căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, và vào tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo đã đánh chặn được tên lửa đạn đạo của Iran.

NATO đã bình luận về bài báo của Financial Times và tuyên bố liên minh sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quốc gia thành viên.

Báo Nga dẫn lời người phát ngôn của liên minh cho biết: "NATO sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào và sẽ luôn làm mọi điều cần thiết để bảo vệ tất cả các đồng minh".

Vào tháng 7/2026, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa Anh bằng các cuộc tấn công trả đũa do việc cung cấp các cơ sở quân sự của mình cho lực lượng Mỹ.

"Bất kỳ căn cứ nào mà xuất phát từ đó một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran đều sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố.

Một cảnh báo tương tự cũng đã được đưa ra cho Bulgaria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, tuyên bố bất kỳ sự ủng hộ nào đối với các cuộc tấn công của Mỹ sẽ khiến Bulgaria trở thành đồng lõa trong hành động gây hấn chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bulgaria tuyên bố lãnh thổ nước này không được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công chống lại Iran.

"Không thể có chuyện tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Trung Đông từ lãnh thổ Bulgaria", Bộ Quốc phòng khẳng định. Chính phủ Bulgaria cũng khẳng định họ không có bất kỳ động thái thù địch nào đối với Iran.

Về phần mình, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ tuyên bố đang theo dõi sát sao tình hình.

"Mỹ duy trì năng lực phòng thủ khu vực dọc theo sườn phía Đông của NATO, bao gồm cả Bulgaria, và đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Bulgaria, cũng như các đồng minh và đối tác của Mỹ trong toàn khu vực", tuyên bố cho biết.

Kế hoạch mới

Ngày 17/8, tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Iran và Ả Rập, đưa tin Iran đã chuẩn bị sẵn kế hoạch hành động trong trường hợp xung đột ở Trung Đông leo thang hơn nữa.

"Thay vì đặt hy vọng vào các cuộc đàm phán, họ đã dành hai tháng qua để chuẩn bị cho một trận chiến lớn hơn", tờ báo viết.

Đặc biệt, ảnh hưởng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đối với quân đội chính quy đang ngày càng gia tăng, các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Iran-Iraq được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt, các hoạt động phản gián đang được mở rộng và việc sản xuất tên lửa và máy bay không người lái đang tăng lên.

Các nguồn tin tình báo Ả Rập cho rằng Iran cũng duy trì liên lạc với các nhóm vũ trang ở Iraq và Yemen.

Theo tờ báo, mục đích của những hành động này là nhằm tăng chi phí tiềm tàng cho Mỹ và ngăn chặn sự lặp lại của cuộc xung đột trước đó.