Iran sẽ có công nghệ ‘tiên tiến vượt xa’ nếu xảy ra chiến tranh mới?

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo nước này sẽ có bước tiến công nghệ vượt xa nếu một cuộc chiến mới nổ ra.

Các hệ thống phòng không Iran.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có trình độ công nghệ vượt xa hiện nay nếu một cuộc chiến mới nổ ra, đồng thời bác bỏ những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Mỹ, cho rằng chúng không có “giá trị tác chiến”.

Chuẩn tướng Majid Ibn al-Reza đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với các nhà quản lý thuộc những tổ chức công nghiệp của Bộ Quốc phòng hôm 13/9, nhằm đáp lại những lời đe dọa và phát ngôn lặp đi lặp lại của một số quan chức Mỹ.

“Một số quan chức Mỹ cho rằng họ có thể thay đổi ý chí hoặc đe dọa Cộng hòa Hồi giáo bằng cách liên tục đưa ra các lời đe dọa, nhưng họ đã hoàn toàn sai lầm”, ông nói.

Ông cho rằng việc đối phương liên tục đưa ra những lời đe dọa như vậy không cho thấy sức mạnh, mà ngược lại là dấu hiệu của sự tê liệt trong hoạt động tình báo và đánh giá phân tích, và cuối cùng là sự suy giảm khả năng suy xét hợp lý.

Ông Ibn al-Reza nhấn mạnh đối phương phải hiểu một thực tế “rất đơn giản và rõ ràng” rằng không nên nói chuyện với Iran bằng ngôn ngữ đe dọa.

Ông tái khẳng định Iran không coi trọng những lời đe dọa như vậy, mô tả chúng là “thông điệp chính trị hoặc tuyên bố chính trị” không có độ tin cậy quân sự thực chất.

Đề cập những diễn biến trong khu vực và kết quả từ các chính sách của Mỹ và Israel, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran nói: “Những diễn biến và thực tế mà chúng ta đang chứng kiến trong khu vực ngày nay là kết quả từ những chính sách và những tính toán sai lầm của họ”.

Ông nói Iran chưa bao giờ đe dọa các quốc gia láng giềng hay các quốc gia trong khu vực và luôn tìm cách phân biệt giữa bạn bè và đối phương, đồng thời đã thể hiện rõ cách tiếp cận hợp lý này trên thực tế và trong nhiều tình huống khác nhau.

Ông lưu ý Iran mới chỉ thể hiện một phần nhỏ năng lực thực tế trong ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực nhằm củng cố lĩnh vực quốc phòng của đất nước vẫn đang được tiếp tục không ngừng.

Ông Ibn al-Reza khẳng định Iran hiện “mạnh hơn, đoàn kết hơn và cảnh giác hơn” bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử, đồng thời cho biết năng lực quốc phòng và công nghệ của nước này tiếp tục được nâng cao dựa trên những bài học rút ra từ kinh nghiệm và chiến trường.

Ông cũng khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa bằng cách dựa vào năng lực nội sinh và các chiến lược độc lập của mình.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran dựa vào ý chí, năng lực và khả năng nội sinh của chính mình để bảo đảm an ninh và bảo vệ lợi ích”, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhấn mạnh.

Những phát biểu của ông Ibn al-Reza được đưa ra trong bối cảnh các cố vấn cấp cao Nhà Trắng đã trao đổi riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng cuộc chiến có thể kéo dài trong phần còn lại nhiệm kỳ của ông, một thông điệp trái ngược với những tuyên bố công khai của ông Trump về một chiến thắng nhanh chóng, The Wall Street Journal đưa tin.

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp nhằm vào Iran hôm 28/2.

40 ngày sau, ngày 8/4, các đối phương buộc phải chấp nhận lệnh ngừng bắn trong bối cảnh Iran kháng cự, tiến hành các chiến dịch đáp trả thành công và kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz.

Trong tháng 7, Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích gây thương vong nhằm vào Iran và áp đặt phong tỏa hải quân đối với nước này, vi phạm Bản ghi nhớ về Hiểu biết (MoU) Islamabad với Iran, được ký ngày 17/6 nhằm chấm dứt chiến tranh.

Đáp lại, các lực lượng vũ trang Iran tiến hành những cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Mỹ trên khắp Tây Á và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động giao thông.