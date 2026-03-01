Iran sai lầm lớn khi tấn công tất cả các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông

Iran đã tấn công một căn cứ thuộc Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Nhiều vụ nổ cũng được báo cáo ở Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Jordan, Saudi Arabia và Kuwait.

Ảnh cùng với video về hoạt động tác chiến phòng không và thiệt hại đã được trang Clash Report và NAYA công bố, bao gồm đoạn phim ghi lại khoảnh khắc vụ nổ ở Bahrain và cột khói bốc lên.

Tên lửa Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain.

Căn cứ hỗ trợ tại Bahrain là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của Hải quân Hoa Kỳ ở Trung Đông. Nơi đây đóng vai trò là trụ sở của Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm (NAVCENT) và Hạm đội 5, chịu trách nhiệm về an ninh ở Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và một phần của Ấn Độ Dương.

Còn có thông tin về các vụ nổ tại căn cứ Al-Udeid của Mỹ ở Qatar và một cuộc tấn công vào căn cứ Ali Salem ở Kuwait. Tuy nhiên, hệ thống phòng không ở Abu Dhabi vẫn hoạt động bình thường.

Một quan chức Iran nói với hãng thông tấn Reuters rằng tất cả các căn cứ và lợi ích của Mỹ đều nằm trong tầm với của Iran và họ sẽ giáng đòn đáp trả mạnh mẽ nhất. Tuy vậy, phản ứng trên của Tehran có vẻ đang khiến họ chịu rắc rối.

Các quốc gia bị tấn công đang xem xét thành lập liên minh quân sự chống Iran và sẵn sàng tham gia những cuộc không kích cùng với Mỹ, trong đó Saudi Arabia tỏ thái độ tích cực nhất. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, Tehran rõ ràng khó lòng chống chịu.

Hãy nhớ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức xác nhận việc bắt đầu chiến dịch ở Iran nhằm "bảo vệ người dân Mỹ". Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội là phá hủy hoàn toàn ngành công nghiệp tên lửa Iran và loại bỏ lực lượng hải quân của nước này.