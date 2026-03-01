HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran sai lầm lớn khi tấn công tất cả các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông

Bạch Dương |

Một liên minh nhiều quốc gia đã hình thành nhằm sẵn sàng giáng những đòn tấn công mạnh hơn vào Iran.

- Ảnh 1.

Iran đã tấn công một căn cứ thuộc Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Nhiều vụ nổ cũng được báo cáo ở Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Jordan, Saudi Arabia và Kuwait.

Ảnh cùng với video về hoạt động tác chiến phòng không và thiệt hại đã được trang Clash Report và NAYA công bố, bao gồm đoạn phim ghi lại khoảnh khắc vụ nổ ở Bahrain và cột khói bốc lên.

Tên lửa Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain.

Căn cứ hỗ trợ tại Bahrain là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của Hải quân Hoa Kỳ ở Trung Đông. Nơi đây đóng vai trò là trụ sở của Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm (NAVCENT) và Hạm đội 5, chịu trách nhiệm về an ninh ở Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và một phần của Ấn Độ Dương.

Còn có thông tin về các vụ nổ tại căn cứ Al-Udeid của Mỹ ở Qatar và một cuộc tấn công vào căn cứ Ali Salem ở Kuwait. Tuy nhiên, hệ thống phòng không ở Abu Dhabi vẫn hoạt động bình thường.

Một quan chức Iran nói với hãng thông tấn Reuters rằng tất cả các căn cứ và lợi ích của Mỹ đều nằm trong tầm với của Iran và họ sẽ giáng đòn đáp trả mạnh mẽ nhất. Tuy vậy, phản ứng trên của Tehran có vẻ đang khiến họ chịu rắc rối.

Các quốc gia bị tấn công đang xem xét thành lập liên minh quân sự chống Iran và sẵn sàng tham gia những cuộc không kích cùng với Mỹ, trong đó Saudi Arabia tỏ thái độ tích cực nhất. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, Tehran rõ ràng khó lòng chống chịu.

Hãy nhớ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức xác nhận việc bắt đầu chiến dịch ở Iran nhằm "bảo vệ người dân Mỹ". Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội là phá hủy hoàn toàn ngành công nghiệp tên lửa Iran và loại bỏ lực lượng hải quân của nước này.

Theo Militarnyi
TST: Văn phòng TT Zelensky chấn động trong đêm - EU tặng ông Putin món quà “chặn hàng ngàn quân tới Kiev“
Tags

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại