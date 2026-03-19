Iran ra đòn quá "hiểm", sếp công ty năng lượng hàng đầu Qatar phải thốt lên: "Chưa bao giờ tưởng tượng tới"

Hồng Duy |

Giám đốc điều hành của Qatar Energy thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Iran đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Qatar với ước tính thiệt hại hàng năm lên tới 20 tỷ USD.

Ông Saad al-Kaabi, lãnh đạo công ty Qatar Energy, cho biết 2 trong số 14 dây chuyền sản xuất khí hoá lỏng của Qatar và một trong 2 cơ sở chuyển đổi khí thành chất lỏng (GTL) đã bị hư hại trong các cuộc tấn công chưa từng có này. Việc sửa chữa, theo ông al-Kaabi, có thể làm gián đoạn sản xuất 12,8 triệu tấn LNG mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm tới.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới việc Qatar lại phải hứng chịu một cuộc tấn công như vậy, đặc biệt là từ một quốc gia Hồi giáo anh em trong tháng Ramadan”, ông al-Kaabi nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Vài giờ trước đó, Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí vùng Vịnh sau khi Israel tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt chủ chốt của nước này. Vụ tấn công của Iran khiến QatarEnergy, một doanh nghiệp quốc doanh của Qatar, có thể phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng dài hạn lên tới 5 năm đã ký với Italy, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ông Saad al-Kaabi, lãnh đạo công ty Qatar Energy.

“Đây có thể là những hợp đồng dài hạn mà chúng tôi buộc phải tuyên bố không thể thực hiện do bất khả kháng. Trước đó, chúng tôi đã từng tuyên bố tình trạng này nhưng thời hạn ngắn hơn. Bây giờ thì chưa biết tình trạng này sẽ kéo dài tới khi nào”, ông al-Kaabi chia sẻ.

Và ảnh hưởng của vụ việc không chỉ liên quan tới doanh nghiệp Qatar. Tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ là đối tác trong các cơ sở LNG bị hư hại. Ông al-Kaabi cho biết công ty trụ sở tại Texas, Mỹ nắm giữ 34% cổ phần trong dây chuyền LNG S4 và 30% cổ phần trong dây chuyền S6, hai dây chuyền bị hư hại.

Hậu quả không chỉ ảnh hưởng tới LNG. Xuất khẩu khí ngưng tụ của Qatar sẽ giảm khoảng 24% trong khi xuất khẩu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cũng sẽ giảm 13%. Sản lượng Heli cũng giảm 14%, naphtha và lưu huỳnh đều giảm 6%.

Theo ông al-Kaabi, các tổ máy bị hư hại có chi phí xây dựng khoảng 26 tỷ USD.

“Để hoạt động sản xuất được khởi động lại, trước tiên, chúng ta cần chấm dứt các hành động thù địch”, ông al-Kaabi nói.

Tham khảo: Reuters﻿


Hà Nội: Nữ sinh mất 800 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc gọi "công an"

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

