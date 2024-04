Iran bắt đầu tấn công trả đũa

Iran đã phóng một loạt máy bay không người lái sang Israel trong một động thái được cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công hôm 1/4 tại Syria khiến 7 thành viên trong lực lượng vũ trang của nước này thiệt mạng, trong đó có 1 tướng cấp cao.

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết Iran đã phóng máy bay không người lái từ lãnh thổ của mình về phía Israel vào đêm 13/4 (theo giờ địa phương) và các máy bay không người lái này sẽ tới địa điểm mục tiêu trong vòng vài giờ đồng hồ.



Hình ảnh được cho là một trong số máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời Iraq đêm 13/4. Ảnh: Screenshot/X/ Times of Israel

Theo ông Hagari, các hệ thống phòng thủ của Israel đã sẵn sàng bắn hạ mục tiêu tấn công hoặc phát còi báo động yêu cầu cư dân trong khu vực bị đe dọa tìm nơi trú ẩn. Quân đội Israel "đang trong tình trạng báo động cao và liên tục theo dõi tình hình".

Hoạt động không kích bằng máy bay không người lái đã được truyền thông nhà nước Iran xác nhận.

Dẫn thông cáo của IRGC, Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) "đã tấn công một số mục tiêu trong lãnh thổ Israel bằng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa".



WSJ nhận định, cuộc tấn công trả đũa của Tehran sẽ châm ngòi cho tình trạng đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên và có nguy cơ bùng nổ thành 1 cuộc chiến tranh khu vực.



Nội các Chiến tranh Israel họp khẩn

Trong bối cảnh Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp của Nội các Chiến tranh Israel tại trụ sở quân sự Kiryat ở Tel Aviv ngay rạng sáng ngày 14/4, văn phòng của ông cho biết.

Một bức ảnh được công bố bởi Văn phòng Thủ tướng Israel cho thấy ông Netanyahu đang thảo luận cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng Benny Gantz, Tư lệnh IDF Herzli Halevi, Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi và các quan chức cấp cao khác.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp của Nội các Chiến tranh Israel rạng sáng 14/4. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng, Israel đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran trong vài tuần trở lại đây.



"Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã được triển khai. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản, cả phòng thủ và tấn công. Nhà nước Israel rất mạnh mẽ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rất mạnh mẽ. Người dân (Israel) rất mạnh mẽ", ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu cũng cảm ơn Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh khác vì "đã sát cánh với Israel".

Iraq, Israel, Li-băng đóng cửa không phận, Jordan tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Bộ Giao thông Vận tải Israel ra quyết định đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quốc tế và nội địa, có hiệu lực từ 0h30 ngày 14/4 (giờ địa phương).



Mệnh lệnh tương tự cũng được Li-băng, Iraq và Jordan áp dụng.

Trong khi đó, quân đội Syria đã đặt hệ thống phòng không Pantsir do Nga sản xuất ở trạng thái báo động cao xung quanh thủ đô Damascus và các căn cứ quân sự lớn để đề phòng trường hợp bị Israel tấn công, các nguồn tin quân đội cho biết.

Jordan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì lo ngại trước cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, hãng tin nhà nước Al Mamlakacho hay.

Tổng thống Mỹ vội trở về Nhà Trắng

Ngay trước khi Iran bắt đầu cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vội vã trở lại Nhà Trắng để họp với đội ngũ an ninh quốc gia.

Nhà Trắng cho biết ông Biden đã quyết định cắt ngắn chuyến đi cuối tuần đến Rehoboth Beach và sẽ gặp gỡ với đội ngũ an ninh quốc gia của mình tại Washington để bàn về "các sự kiện ở Trung Đông". Một quan chức Mỹ tiết lộ, chủ đề là Iran.

Tổng thống Biden lên Marine One để trở về Washington. Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiến hành thảo luận "về các mối đe dọa khẩn cấp trong khu vực" với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, tuyên bố từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.



"Bộ trưởng Austin đã khẳng định rõ rằng Israel có thể dựa vào sự hỗ trợ toàn diện từ Mỹ để phòng vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran và các lực lượng của họ trong khu vực", tuyên bố nhấn mạnh.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng đã có cuộc điện đàm cố vấn cho phía đồng minh Israel hôm 13/4. "Trong cuộc gọi, tôi đã nhắc lại cam kết kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel", ông Sullivan đăng trên X về cuộc trao đổi với cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi.