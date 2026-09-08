Iran phong tỏa Hormuz, Mỹ tìm đường vòng tránh ở Syria

Trong bối cảnh Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ bày tỏ thái độ ủng hộ một tuyến đường xuất khẩu dầu qua Syria tới Địa Trung Hải.

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 7/9 đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei đã tuyên bố về việc “eo biển Hormuz đã hoàn toàn bị phong tỏa đối với hoạt động hàng hải”.

Tuy nhiên trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tuyên bố lưu lượng dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz “gần như đã trở lại” mức trước khi xung đột với Iran bùng phát.

Ông Rezaei cũng nhấn mạnh Iran đang tấn công các tàu mà phía Mỹ tìm cách đưa qua eo biển, nhưng chính quyền Iran vẫn nghĩ tới những vấn đề môi trường và nhân đạo.

“Iran quyết định không đánh chìm các tàu Mỹ hoạt động buôn lậu, bởi những tàu này vận chuyển dầu và việc đánh chìm chúng sẽ gây tổn hại đến môi trường trong khu vực”, kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông Rezaei.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng quân đội Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran gần đảo Khark, tại khu vực Jask và ở Vịnh Oman. Để trả đũa, các lực lượng Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu chở dầu có liên hệ với Mỹ tại eo biển Hormuz.

Sau đó, hãng tin Anh Reuters đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ.

Trước thực trạng giao thông hàng hải qua eo biển này đang hết sức bấp bênh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng sử dụng lãnh thổ Syria làm tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, trong bối cảnh gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua huyết mạch vận chuyển dầu của vùng Vịnh, Syria đang được xem xét như một lựa chọn khả thi để định tuyến lại dòng chảy năng lượng (từ phía Ấn Độ Dương sang hướng Địa Trung Hải).

Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị người Syria - bà Mace Creedy, việc tạo ra một tuyến đường xuất khẩu dầu mới từ các nước vùng Vịnh Ba Tư qua Syria sẽ không thể thay thế hoàn toàn tuyến đường biển qua eo biển Hormuz, mà cùng lắm nó chỉ đóng vai trò là một tuyến đường bổ sung.

Bà chỉ ra rằng, dự án này về mặt lý thuyết giống như việc khôi phục các đường ống dẫn dầu và sử dụng các tuyến ống thay thế cho tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nhưng các tuyến đường biển mang lại nhiều lợi thế về tốc độ và hậu cần hơn là hành lang trên bộ.

Dự án này sẽ đòi hỏi các khoản đầu tư tài chính lớn và xây dựng cơ sở hạ tầng, có thể mất thời gian nhiều năm và gánh nặng tài chính chính liên quan đến dự án này sẽ đổ dồn lên các nước vùng Vịnh Ba Tư.

Hơn nữa, tuyến đường này chỉ có lợi cho hướng xuất khẩu sang châu Âu, nhưng bất lợi đối với các nước châu Á và nam châu Phi.

Ngoài ra, vị nữ chuyên gia cũng chỉ ra những rủi ro liên quan đến tình trạng chính trị rối ren và các nhóm vũ trang cát cứ trong khu vực, dẫn tới việc các tuyến đường ống bị phá hoại hoặc từng đoạn tuyến đường ống có thể nằm trong tay nhiều bên khác nhau.