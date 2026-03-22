HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran phóng tên lửa, tập kích 55 mục tiêu trong đợt trả đũa thứ 70

Quỳnh Như |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công thứ 70 trong chiến dịch trả đũa Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào 55 mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (21/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mô tả những giây phút đầu tiên của giai đoạn tấn công mới nhất được đánh dấu bằng "những tiếng nổ lớn, loạt đạn và cột khói" trên khắp các khu vực mục tiêu.

Theo tuyên bố, chiến dịch này nhắm mục tiêu vào 5 căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, gồm: căn cứ al-Kharj (Ả Rập Xê Út), al-Dhafra (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE), Ali al-Salem (Kuwait), Erbil (Kurdistan, Iraq) và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Iran phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái trong đợt tấn công thứ 70.

IRGC cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Qiam, Emad cùng máy bay không người lái tấn công, mô tả giai đoạn trả đũa này là một phần của chiến lược "làm suy yếu dần" đối phương.

Ngoài ra, các đợt tấn công cũng nhằm vào những khu vực được coi là chiến lược tại Israel, bao gồm cảng Haifa và thành phố Tel Aviv, cùng một số địa điểm như Hadera, Kiryat Ono, Savion và Ben Ami.

IRGC cho biết đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr đa đầu đạn, khẳng định gây ra thiệt hại "vượt xa dự đoán của đối phương".

IRGC tái khẳng định lập trường về việc leo thang trả đũa, tuyên bố: "Ở giai đoạn này của cuộc chiến, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ nhắm vào nguồn gốc của bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào chủ quyền và lãnh thổ của Iran, với các đòn tấn công mạnh mẽ hơn trước".

Tuyên bố kết thúc bằng việc nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran, trong đó có IRGC, đã sẵn sàng cho giai đoạn đối đầu tiếp theo.

Tags

Mỹ

quân sự

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
01:17
01:20
00:45
00:48
00:54
01:05
01:07
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại