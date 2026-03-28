Tấn công trực diện

"Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, với sự hỗ trợ của các đơn vị hải quân, đã tiến hành một chiến dịch phối hợp tên lửa và máy bay không người lái đặc biệt trong đợt tấn công số 84", IRGC cho biết trong một tuyên bố.

IRGC cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương đã bị vô hiệu hóa, cho phép tên lửa Iran xuyên thủng và đánh trúng căn cứ Al-Kharj bằng tên lửa nhiên liệu lỏng và rắn. Mục tiêu chính là các máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay vận tải hạng nặng cùng lực lượng hậu cần hỗ trợ trên không.

Iran phóng loạt tên lửa trong cuộc tấn công trả đũa thứ 84.

Báo cáo ghi nhận, kết quả của chiến dịch tấn công trực diện là một số máy bay thân rộng và máy bay tiếp nhiên liệu, hỗ trợ hạng nặng của đối phương đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Tính đến nay, lực lượng vũ trang Iran cho biết đã thực hiện 84 đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái với vũ khí tiên tiến nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực.

Mỹ cạn tên lửa Tomahawk

Theo một báo cáo của tờ Washington Post, quân đội Mỹ hiện đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong bốn tuần giao tranh với Iran.

Mức tiêu hao này được đánh giá là đáng báo động, vượt xa năng lực sản xuất hiện tại. Theo các chuyên gia, Mỹ chỉ sản xuất khoảng 90-100 tên lửa Tomahawk mỗi năm, đồng nghĩa với việc số lượng đã sử dụng tương đương nhiều năm sản xuất cộng lại.

Với giá thành dao động từ 2-4 triệu USD mỗi quả, tổng chi phí cho số tên lửa đã phóng ước tính lên tới khoảng 3 tỷ USD. Đây chỉ là một phần trong tổng chi phí chiến sự, được cho là đã vượt mốc 18 tỷ USD.

Việc thay thế các tên lửa đã sử dụng dự kiến sẽ mất nhiều năm. Việc chế tạo một tên lửa Tomahawk cần từ 18 đến 24 tháng do các bộ phận phức tạp, bao gồm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, đầu dò tiên tiến và cảm biến phù hợp với địa hình, tất cả đều phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Theo các chuyên gia quân sự, chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương và tỷ lệ sản xuất thấp kỷ lục đã khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô nhanh chóng.

Trong nỗ lực giải quyết những điểm yếu này, Lầu Năm Góc gần đây đã ký một thỏa thuận khung bảy năm với Raytheon, một công ty thuộc tập đoàn RTX, nhằm mục đích tăng sản lượng tên lửa Tomahawk hàng năm lên hơn 1.000 chiếc.

Thỏa thuận được công bố vào đầu tháng Hai, chỉ diễn ra vài tuần trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran. Các quan chức Mỹ thừa nhận, ngay cả với việc tăng cường năng lực, việc bổ sung kho dự trữ đang cạn kiệt với tốc độ hiện tại sẽ mất nhiều năm.