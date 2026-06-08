Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phát động chiến dịch "Chiến thắng" nhằm vào các căn cứ không quân trọng yếu của Israel, đồng thời đặt toàn bộ lực lượng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu giữa lúc căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Hai (8/6) tuyên bố đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Nasr" (Chiến thắng), nhắm vào các căn cứ không quân chiến lược Nevatim và Tel Nof của Israel.

Theo thông báo của IRGC, chiến dịch được triển khai nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa mà Israel thực hiện trước đó nhằm vào một số trạm radar tại ba địa điểm trên lãnh thổ Iran.

IRGC cho biết tốc độ phản ứng nhanh cùng danh sách mục tiêu được chuẩn bị từ trước là một phần trong chiến lược đối phó của Tehran. Cơ quan này đồng thời khẳng định toàn bộ các đơn vị chiến đấu và tác chiến đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng triển khai chiến dịch quy mô lớn tương ứng với mọi kịch bản leo thang từ phía Israel.

"Tất cả các đơn vị chiến đấu và tác chiến của IRGC đều đã sẵn sàng thực hiện các chiến dịch quy mô lớn, tương xứng với các kịch bản của đối phương", tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

Ảnh minh hoạ.

Diễn biến mới nhất xảy ra sau khi Iran phóng nhiều tên lửa về phía các khu vực do Israel kiểm soát hôm 7/6. Truyền thông Israel cho biết còi báo động không kích đã vang lên tại nhiều địa điểm, bao gồm Cao nguyên Golan, Tiberias, Safed, Nazareth, Haifa cùng nhiều thành phố khác ở miền Bắc nước này.

Đến sáng 8/6, các đợt tấn công tên lửa tiếp tục khiến hệ thống báo động được kích hoạt tại Tel Aviv và hàng trăm địa điểm trên khắp Israel. Một số nguồn tin truyền thông Israel cho biết khoảng 5,75 triệu người đã phải di chuyển tới các hầm trú ẩn khi cảnh báo tên lửa được phát đi.

Quân đội Israel xác nhận đã phát hiện các vụ phóng tên lửa từ Iran và triển khai hệ thống phòng thủ để đánh chặn các mục tiêu trên không.

Tiếng còi báo động cũng vang lên tại Đông Jerusalem và một số khu vực ở Bờ Tây. Báo Israel Hayom cho biết khoảng 10 tên lửa đã được phóng về phía các khu định cư ở Bờ Tây, gây hư hại cho một số công trình.

Trong khi đó, các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ một khu vực được cho là căn cứ quân sự sau vụ tấn công. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cụ thể hiện chưa được xác nhận.

Truyền thông Israel cũng cho biết còi báo động đã được kích hoạt tại căn cứ quân sự Zikim gần Dải Gaza.

Theo đánh giá mới nhất của quân đội Israel, các cuộc tấn công trả đũa giữa Tehran và Tel Aviv nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Bộ Chỉ huy Israel đã huy động lực lượng dự bị, đồng thời đặt các đội cứu hộ và ứng phó khẩn cấp trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.