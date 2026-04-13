Iran phá hủy radar đắt nhất thế giới thuộc hệ thống cảnh báo sớm toàn cầu của Mỹ

Bạch Dương |

Thiệt hại của Mỹ khi đài radar AN/FPS-132 Block 5 bị phá hủy không chỉ dừng lại ở số tiền rất lớn.

Trước đây, câu hỏi Iran có thành công trong việc phá hủy hệ thống radar cảnh báo sớm tiên tiến (UEWR) AN/FPS-132 Block 5 đắt nhất thế giới của Mỹ gần Umm Dahal, Qatar hay không vẫn chỉ là suy đoán.

Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã được hé lộ và chính thức xác nhận. Thông tin này được tờ Military Watch (MW) thông báo.

Tạp chí cho biết, truyền thông nhà nước Qatar lần đầu tiên đăng tải hình ảnh về thiệt hại nghiêm trọng đối với trạm radar và mảnh vỡ rải rác trên mặt đất sau cuộc tấn công trả đũa của Iran vào ngày 28/2.

Trạm radar này là một trong những tài sản đặt trên mặt đất quan trọng và hiệu quả nhất thuộc hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa toàn cầu (MEWS) của Mỹ, cũng như cơ sở hạ tầng phòng thủ tên lửa của Qatar.

Thiệt hại nghiêm trọng của đài radar cảnh báo sớm tên lửa AN/FPS-132 Block 5.

Chi phí cực kỳ cao (hơn 1,1 tỷ USD) của hệ thống radar này cản trở việc triển khai rộng rãi. Bên ngoài lục địa Mỹ, còn có hệ thống AN/FPS-132 (UEWR) tại Vương quốc Anh, đặt tại căn cứ không quân RAF Fylingdales ở North Yorkshire, được đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến năm 2014.

Hệ thống AN/FPS-132 có tầm phát hiện tên lửa đạn đạo hơn 5.000km và có thể cảnh báo sớm các cuộc tấn công chỉ vài phút sau khi phóng.

Đã có thông tin nói rõ, hệ thống radar AN/FPS-132 sử dụng hàng nghìn module thu phát bán dẫn và cung cấp khả năng giám sát liên tục thay vì quét gián đoạn. Việc thay thế trạm radar bị phá hủy ở Qatar sẽ mất từ 5 đến 8 năm.

Hệ thống radar này chính thức hoạt động từ năm 2013 và được triển khai đặc biệt để chống lại kho tên lửa đạn đạo của Iran và Syria. Phía Mỹ không hề giấu giếm việc mất trạm radar AN/FPS-132 đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng cảnh báo sớm một vụ tấn công tên lửa trong khu vực, vì khí tài như vậy rất hiếm và khó thay thế.

Ngoài ra, Iran còn phá hủy 3 hệ thống radar di động băng tần X loại AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Jordan, UAE và Saudi Arabia, mỗi hệ thống trị giá từ 700 triệu đến 1,1 tỷ USD.

"Việc phá hủy hệ thống radar trọng yếu này chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2 đã mở đường cho xác suất trúng đích cao hơn nhiều khi Iran phóng tên lửa tấn công các mục tiêu của Mỹ và đối tác chiến lược của Mỹ ở Trung Đông.

Đến cuối tháng 3, nguồn tin từ Israel ước tính tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công tên lửa do Iran thực hiện nhằm vào mục tiêu trong lãnh thổ của họ lên tới 80%. Hệ thống phòng thủ tên lửa đang ngày càng suy yếu, chủ yếu là do việc mất đài radar cảnh báo sớm", trang MW kết luận.

Theo Military Watch
