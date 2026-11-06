Iran nhận 90 bệ phóng tên lửa dẫn đường trong tình hình nóng

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga xác nhận đồng ý cung cấp cho Iran 90 bệ phóng tên lửa dẫn đường chính xác tiên tiến.

Bệ phóng và tên lửa LMUR được tích hợp lên xe tải cỡ nhỏ.

Tờ Southfront dẫn nguồn từ Financial Times, ngày 5/11, cho biết bệ phóng Iran nhận được từ Nga được dùng cho tên lửa LMUR.

Khi thỏa thuận được thực hiện, nó sẽ cung cấp cho Iran thêm một khả năng tấn công chính xác, có thể giúp nước này siết chặt hơn nữa quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Các tài liệu bao gồm lịch trình sản xuất năm 2024 và 2025 của Vympel (nhà sản xuất lớn của Nga về hệ thống tên lửa và bệ phóng) đã liệt kê một đơn đặt hàng xuất khẩu 90 bệ phóng APU-L cho một khách hàng nước ngoài được xác định là K-10.

Mã K-10 được sử dụng trong các hồ sơ công nghiệp quốc phòng của Nga để ám chỉ Iran. Các tài liệu này được Dallas Analytics - một tổ chức tình báo tư nhân của Ukraine có liên hệ với chính quyền cung cấp cho Financial Times.

Theo báo cáo, trong một bức thư tháng 5/2024, từ Vympel gửi cho một cơ quan quốc phòng khác của Nga, khách hàng đã thúc giục việc giao hàng nhanh hơn các linh kiện cho hệ thống phóng APU-L và APU-305, cảnh báo sự chậm trễ có thể gây nguy hiểm cho 9 hợp đồng.

APU-L là hệ thống phóng tên lửa kép được thiết kế chủ yếu cho các máy bay trực thăng tấn công của Nga. Một cấu hình APU-305 riêng biệt mang theo một tên lửa duy nhất.

Iran đã và đang mua các máy bay trực thăng Mi-28NE của Nga, với những bức ảnh về các máy bay trực thăng này tại một cơ sở hàng không của Iran đã xuất hiện trên mạng vào tháng 1/2025.

Cả hai hệ thống đều được thiết kế để mang tên lửa LMUR của Nga, còn được gọi là Izdeliye 305 hoặc Kh-39, một loại tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ được phát triển để tấn công chính xác các mục tiêu di động và cố định.

Tên lửa này dài khoảng 1,9m, nặng khoảng 105kg và mang đầu đạn 25kg. Nó đạt tốc độ lên tới 230m/s và có tầm bắn được đảm bảo là 14,5km.

Hệ thống tìm kiếm quang điện tử của tên lửa bao gồm cả khả năng chụp ảnh nhiệt, trong khi liên kết vô tuyến hai chiều cho phép người điều khiển theo dõi tầm nhìn của tên lửa và điều chỉnh hướng bay trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, thông số kỹ thuật xuất khẩu chính thức của tên lửa cũng liệt kê các mục tiêu trên mặt nước trong số các đối tượng mà nó có thể tấn công.

Gần đây, Nga đã chứng minh một cách khác để triển khai cùng loại tên lửa này. Trong cuộc tập trận quân sự Center-2026 vào đầu tháng 10, quân đội Nga đã sử dụng một hệ thống mặt đất gắn trên xe tải mới có tên gọi Izdeliye 347, được trang bị bệ phóng APU-L cải tiến và tên lửa LMUR.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống này được sử dụng để tấn công các vị trí pháo binh bị phát hiện bởi lực lượng trinh sát và được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định và di động ở tầm bắn lên đến 20km.

Báo cáo của Financial Times cũng ghi nhận sự hợp tác quân sự rộng rãi hơn giữa hai nước.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, các hồ sơ sản xuất riêng của Nga liệt kê 6 máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến Yak-130 cho cùng một khách hàng Iran, và tất cả 6 chiếc đều được giao vào cuối năm 2024.

Các bài báo trước đây của tờ báo này cũng đã nêu chi tiết về sự hỗ trợ của Nga đối với việc phát triển tên lửa và hệ thống phòng không của Iran. Thỏa thuận này còn cho thấy Nga sẵn sàng mở rộng hỗ trợ quân sự cho Iran.

Nếu các bệ phóng này được đưa vào biên chế của Iran, sự kết hợp của chúng với trực thăng Mi-28 sẽ tạo thêm một mối đe dọa từ tên lửa dẫn đường chính xác đối với vùng biển xung quanh eo biển Hormuz.

Chúng sẽ giúp Iran tăng cường khả năng trong việc gây nguy hiểm cho tàu thương mại và lực lượng hải quân kẻ thù dọc theo một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới.