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Iran nâng cấp lực lượng không quân bằng Su-30SM2 Nga đã qua sử dụng

Hoàng Vân
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Iran đã ký hợp đồng mua 12 máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Nga đã qua sử dụng và có rất ít giờ bay, nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân nước này.

Iran nâng cấp không quân với su - 30 s m2 Nga đã qua sử dụng năm 2026 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Nga.

Theo thông tin ban đầu, lô máy bay chiến đấu đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho Iran vào giữa năm 2027.

Công tác chuẩn bị cung cấp cho Iran cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành các máy bay chiến đấu dự kiến sẽ bắt đầu trong thời gian tới.

Thỏa thuận được cho là đạt được sau khi Cộng hòa Hồi giáo Iran ký một bản ghi nhớ với Mỹ để chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel khởi xướng hồi tháng 2/2026.

Cuộc chiến đã gây tổn thất nặng nề cho năng lực quân sự của Iran, đặc biệt là lực lượng không quân đã lỗi thời.

Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) hiện chỉ vận hành vài chục máy bay chiến đấu, bao gồm cả các máy bay thời Liên Xô cũng như các mẫu chiến đấu cơ cũ do Mỹ sản xuất được mua trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Năm ngoái, Iran xác nhận đã ký thỏa thuận với Nga để mua loại máy bay chiến đấu tiên tiến Su-35S.

Các báo cáo cũng như thông tin rò rỉ sau đó cho thấy, IRIAF có thể nhận tới 48 máy bay chiến đấu loại này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào về việc giao hàng.

Thương vụ Su-30SM2 có thể nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang Su-35S tiên tiến hơn trong tương lai gần.

Su-30SM2 đã được nâng cấp với radar mảng quét điện tử thụ động Irbis-E có tầm hoạt động lên đến 400km, và có thể phóng tên lửa không đối không tầm xa R-37M, giống như Su-35S.

Thỏa thuận này sẽ tăng cường đáng kể năng lực của IRIAF trong thời gian ngắn. Trong vài năm nữa, lực lượng không quân này có thể vận hành 60 máy bay chiến đấu Su-30SM2 và Su-35S.

Su-30SM2 và Su-35S được thiết kế để đối phó với mọi loại mục tiêu trên không, cả trong các trận không chiến tầm xa và tầm gần, cũng như tấn công mọi mục tiêu trên mặt đất, trên biển, bao gồm cả những mục tiêu được phòng không bảo vệ và nằm sâu phía sau tiền tuyến.

Theo South Front
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