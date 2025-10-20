Theo hãng thông tấn Mehr , đoạn video hé lộ nhiều loại tên lửa hiện đại của Iran, bao gồm tên lửa Qadr và Emad sử dụng nhiên liệu lỏng, tên lửa Khaybar Shekan dùng nhiên liệu rắn, cùng tên lửa siêu thanh Fattah-1, được xem là một trong những vũ khí chiến lược mới nhất của nước này.

Nguồn tin từ IRGC cho biết các mẫu Emad và Qadr đã được nâng cấp hệ thống điều khiển và thiết bị chống tác chiến điện tử, trong khi các bệ phóng từng hư hại trong cuộc chiến với Israel cũng đã được sửa chữa và đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.





Một chỉ huy cấp cao giấu tên của Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh rằng: "Sức mạnh tên lửa của Iran đang 'tăng lên từng giờ'. Các hệ thống nâng cấp mới đều đã được triển khai trên bệ phóng và sẵn sàng khai hỏa khi có lệnh".

Đoạn video được công bố là một phần trong chương trình trình diễn năng lực tác chiến của IRGC sau các cuộc tấn công gần đây của Israel vào các căn cứ ngầm của lực lượng này. Quân đội Iran không tiết lộ vị trí chính xác của cơ sở, song nhấn mạnh đây là một trong những căn cứ chiến lược quan trọng nhất trong kho vũ khí quốc gia.

Trước đó, ngày 13/6, Israel đã mở cuộc không kích quy mô lớn vào nhiều khu vực tại Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và quân sự trọng yếu. Đáp lại, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây thương vong và thiệt hại đáng kể cho Israel. Đến ngày 24/6, hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến 12 ngày.