Cây bút công nghệ: "Vài ngày dùng thử, tôi thấy đây là điện thoại Samsung toàn diện nhất ai cũng nên mua"

Trong khi nhiều người nhắc đến dòng Galaxy S là biểu tượng của Samsung hiện tại, cây bút Nirave Gondhia từ trang Digital Trends lại ấn tượng hơn cả với Galaxy S25 FE, thiết bị có giá mềm hơn nhiều nhưng trải nghiệm mang lại là trọn vẹn.

Dưới đây là cảm nhận của anh.

Một chiếc “Galaxy S25 Plus giá rẻ”

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại Samsung với mức giá phải chăng, rất có thể bạn đã nghe qua dòng sản phẩm Fan Edition của hãng.

Ra mắt lần đầu cách đây gần một thập kỷ, dòng sản phẩm Fan Edition (FE) của Samsung được tạo ra nhằm mang đến một phiên bản chắt lọc những tinh hoa từ dòng flagship, nhưng lại không có mức giá "trên trời" thường thấy.

Mẫu máy mới nhất của dòng sản phẩm này – Galaxy S25 FE – cũng không phải là ngoại lệ, và đây là một chiếc điện thoại hoàn thiện đến đáng ngạc nhiên.

Sau vài ngày trải nghiệm Galaxy S25 FE trong những tuần vừa qua, tôi thực sự ấn tượng trước những gì chiếc điện thoại FE mới nhất từ Samsung có thể làm được.

Galaxy S25 FE mang đậm dấu ấn của một chiếc smartphone Galaxy, và ở nhiều khía cạnh, thật khó để phân biệt nó với người anh em Galaxy S25 Plus.

Cả hai mẫu máy đều sở hữu màn hình OLED 6.7 inch, tuy nhiên Galaxy S25 FE còn được nâng cấp với công nghệ LTPO và tần số quét động lên đến 120Hz. Galaxy S25 FE có độ sáng tối đa thấp hơn một chút ở mức 1,900 nits – so với 2,600 nits trên Galaxy S25 Plus – nhưng ngoài khác biệt này, trải nghiệm hiển thị trên cả hai gần như tương đồng.

Đúng là Galaxy S25 FE có độ phân giải thấp hơn đôi chút, nhưng điều này không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Cả hai thiết bị cùng chia sẻ camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 12MP. Mặc dù Galaxy S25 FE có camera telephoto với độ phân giải thấp hơn một chút, nó vẫn cung cấp khả năng zoom quang học tương tự.

Máy cũng hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây và 4K lên đến 120 khung hình/giây – một tính năng thường chỉ dành riêng cho những dòng điện thoại Samsung cao cấp nhất.

Dù vẫn có một vài khác biệt nhỏ về camera và hiệu năng, Galaxy S25 FE mang lại trải nghiệm gần như y hệt Galaxy S25 Plus trong khi có mức giá rẻ hơn đến 350 USD (Ở Việt Nam hai mẫu máy chênh nhau đến 8 triệu đồng)

Có thể nói, Galaxy S25 FE về cơ bản là một chiếc Galaxy S25 Plus "trá hình", ngay cả phiên bản màu xanh dương cũng gợi nhớ đến mẫu flagship tầm trung của Samsung.

Camera chất lượng, hiệu năng ở mức khá

Camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 12MP trên Galaxy S25 FE tương tự như trên nhiều mẫu điện thoại cao cấp của Samsung. Cảm biến chính 50MP có khẩu độ và công nghệ chống rung quang học OIS giúp cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng, và trong hầu hết các trường hợp, camera này đều cho ra những bức ảnh có chất lượng tương đương.

Tiếp đến là camera tele 8MP, một sự cắt giảm nhẹ so với cảm biến 10MP trên Galaxy S25 Plus. Camera tele của S25 FE có tiêu cự dài hơn một chút ở mức 75mm – so với 67mm trên S25 Plus – nhưng vẫn giữ được khả năng zoom quang học 3x. Cụm camera này có thể không phải là xuất sắc nhất thị trường, nhưng nó góp phần tạo nên một chiếc smartphone rất toàn diện.

Để có được mức giá tốt hơn, Samsung đã phải thực hiện một số thay đổi, trong đó đáng kể nhất là ở bộ vi xử lý. Thay vì con chip đầu bảng Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Galaxy S25 FE được trang bị vi xử lý Exynos 2400 do chính Samsung sản xuất, kết hợp với 8GB RAM (thấp hơn mức 12GB trên S25 Plus).

Mặc dù có sự chênh lệch, Galaxy S25 FE vẫn mang lại hiệu năng ổn định nhưng không quá đột phá. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến các tác vụ hàng ngày, và ngoài một chút giật lag khi xử lý các tác vụ nặng, máy vẫn cho hiệu suất hoạt động ở mức trên trung bình.

Thời lượng pin xuất sắc và sạc siêu nhanh

Đây chính là điểm khiến Galaxy S25 FE thực sự làm tôi bất ngờ: thời lượng pin của máy cực kỳ tốt. Máy được trang bị viên pin 4,900 mAh tương tự như Galaxy S25 Plus, cho thời gian sử dụng cả ngày dài và thậm chí còn dư. Mặc dù thời lượng pin tổng thể của Galaxy S25 Plus vẫn nhỉnh hơn, nhưng S25 FE cũng chỉ kém vài giờ sử dụng.

Tốc độ sạc cũng rất ấn tượng. Dù có giá thành rẻ hơn, máy vẫn được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh 45W giống như trên Galaxy S25 Plus. Tuy nhiên, do viên pin lớn hơn 200 mAh so với thế hệ trước, thời gian sạc đầy của S25 FE tương đương với Galaxy S24 FE năm ngoái. Một lần sạc đầy mất khoảng 1 giờ 15 phút, trong khi chỉ cần 15 phút sạc là bạn đã có 30% pin, và 30 phút sạc có thể nạp được hơn 50% pin.

Tổng kết

Nhìn chung, Galaxy S25 FE là một lựa chọn rất đáng cân nhắc cho chiếc điện thoại tiếp theo của bạn, bởi nó mang đến phần lớn trải nghiệm của Galaxy S25 Plus với một mức giá dễ chịu hơn nhiều.

Điều này vô hình trung khiến cho việc lựa chọn Galaxy S25 Plus trở nên khó khăn hơn, đồng thời cũng giúp S25 FE trở thành một lựa chọn có phần tốt hơn cả mẫu Galaxy S25 phiên bản tiêu chuẩn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trong những chiếc điện thoại Samsung tốt nhất, thì không cần tìm đâu xa. Chắc chắn, Galaxy S25 FE không phải là một chiếc máy hoàn hảo, nhưng đây là một chiếc smartphone toàn diện xuất sắc, chỉ đứng sau Galaxy S25 Ultra nếu không tính đến các dòng điện thoại gập.