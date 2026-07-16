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Iran kích hoạt khẩn hệ thống phòng không khi Mỹ mở đợt tấn công mới

Quỳnh Như
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Rạng sáng 16/7, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại nhiều khu vực ở thủ đô Tehran sau khi Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp nước này.

Truyền thông Iran đưa tin, rạng sáng thứ Năm (16/7), hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại nhiều khu vực của thủ đô Tehran, sau khi Mỹ mở đợt không kích mới.

Hãng tin Fars đưa tin: "Hệ thống phòng không của Tehran đã được kích hoạt để đối phó với các máy bay trinh sát của đối phương". Trong khi đó, hãng tin Tasnim , cho biết các tổ hợp phòng không đã hoạt động ở cả phía đông và phía tây thủ đô.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh CNN dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Hệ thống phòng không Iran được kích hoạt khi Mỹ mở đợt tấn công mới Năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo truyền thông Iran, các cuộc không kích trong đêm không chỉ diễn ra ở khu vực phía nam gần eo biển Hormuz mà còn mở rộng tới nhiều địa điểm ở miền trung và miền bắc nước này.

Hãng thông tấn IRIB dẫn lời một quan chức khu vực cho biết sân bay Semnan, nằm cách Tehran hơn 160 km về phía đông, đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích.

Tại tỉnh Markazi ở miền trung Iran, Phó thống đốc tỉnh cho biết hai vật thể bay đã tấn công một địa điểm bên ngoài thành phố Khondab vào sáng sớm cùng ngày. Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA cũng đưa tin nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thành phố Khorramabad, tỉnh Lorestan, miền tây Iran.

Trước đó, vào tối thứ Tư (15/7 theo giờ địa phương), truyền thông Iran cũng ghi nhận nhiều vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas cùng các thành phố phía nam Ahvaz và Chabahar.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) xác nhận đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội X , lực lượng Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công các trung tâm chỉ huy, trận địa phòng không, năng lực tên lửa và máy bay không người lái, cùng các cơ sở giám sát bờ biển của Iran nhằm "làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz".

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công được tiến hành tại nhiều địa điểm, trong đó có thành phố cảng Bandar Abbas.

Đợt không kích mới đánh dấu sự mở rộng phạm vi chiến dịch của Mỹ, khi các mục tiêu không còn chỉ tập trung ở khu vực ven biển phía nam mà đã xuất hiện tại nhiều tỉnh nằm sâu trong lãnh thổ Iran.

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Tags

Mỹ

quân sự

hệ thống phòng không Iran

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