Iran khẳng định chỉ có đàm phán mới có thể tháo gỡ xung đột với Mỹ và Israel, trong khi Washington tiếp tục gây sức ép và giao tranh vẫn tiếp diễn.

Cuộc chiến Mỹ-Iran tiếp tục diễn biến phức tạp khi Tehran vừa duy trì lập trường cứng rắn trước sức ép từ Washington, vừa thúc đẩy giải pháp ngoại giao, thông qua trung gian Qatar.

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bác đề xuất hòa bình của Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran vẫn chờ các bên trung gian chuyển quan điểm chính thức của Mỹ, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Theo nguồn tin từ Doha, Tehran muốn thiết lập một khuôn khổ để chấm dứt giao tranh và sau đó tiến tới các cuộc đàm phán rộng hơn, nhưng ông Donald Trump đã công khai bác bỏ đề xuất.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, Iran đang chịu sức ép nghiêm trọng, họ không thể duy trì cuộc chiến trong thời gian dài nên sẽ muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận nên Mỹ không việc gì phải nhượng bộ.

Dù vậy, Ngoại trưởng Iran Araqchi cho biết, các nhà trung gian chưa chính thức thông báo cho Iran về việc Washington bác bỏ đề xuất.

“Chúng tôi đang chờ các bên trung gian chuyển lập trường cuối cùng của họ và sẽ quyết định dựa trên điều đó” - Ngoại trưởng Iran tuyên bố.

Về phía Tehran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tiếp tục khẳng định rằng, Iran mong muốn một giải pháp hòa bình, không chủ động tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả thích đáng đối với các cuộc tấn công và sức ép quân sự.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của CBS, nhà lãnh đạo Iran cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân và những vấn đề khác, nhưng không chấp nhận điều mà ông gọi là “sự ép buộc của Mỹ”.

Ông Pezeshkian đồng thời khẳng định chính quyền Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng: Tehran sẽ không nhượng bộ về quyền phát triển chương trình hạt nhân, trong đó có quyền làm giàu uranium.

Trong khi các kênh ngoại giao vẫn hoạt động, chiến sự chưa thực sự chấm dứt. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2, sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel nhằm vào Iran và kể từ đó, giao tranh nhiều lần chuyển từ các đợt tấn công dữ dội sang những khoảng lặng ngắn trước khi bùng phát trở lại.

Iran và các lực lượng đồng minh như Houthi Yemen, Hezbollah Lebanon và các nhóm dân quân người Shiite ở Iraq và Syria cũng mở rộng hoạt động đáp trả ra ngoài lãnh thổ nước này.

Reuters cho biết, Iran từng sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong khi lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu liên quan đến Saudi Arabia và uy hiếp đến an ninh hàng hải trên eo biển Bab el-Mandeb thuộc Biển Đỏ.

Đáng chú ý là Iran và Mỹ tiếp tục đưa ra những cảnh báo lẫn nhau. Tổng thống Trump cảnh báo Tehran có thể phải đối mặt với sức ép kinh tế ngày càng lớn nếu không đạt thỏa thuận, trong khi phía Quân đội Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới.

Như vậy, dù các kênh liên lạc ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có một thỏa thuận chấm dứt chiến sự rõ ràng.

Các tuyên bố trái chiều của Washington và Tehran cho thấy nguy cơ giao tranh tiếp diễn vẫn còn, trong khi các lực lượng đồng minh của Iran tiếp tục khiến cuộc chiến mang tính khu vực ngày càng rõ nét.