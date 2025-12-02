Tờ DefaPress của Iran đưa tin rằng tàu khu trục này được chuyển giao cùng với căn cứ nổi Kordestan.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2024, con tàu bất ngờ bị lật úp sang mạn trái và chìm tại cảng của Căn cứ Hải quân số 1 ở Bandar Abbas.

Trong vòng 14 ngày, nhiều nỗ lực liên tục đã được thực hiện để trục vớt chiếc tàu chiến.

Vào ngày 9 tháng 7, trong một trong những hoạt động cứu hộ không thành công, quân đội đã đưa tàu Sahand bị chìm lên khỏi đáy biển, nhưng sau đó lại vô tình đánh chìm nó lần nữa - lần này ở độ sâu lớn hơn.

Tàu khu trục Sahand của Iran bị chìm tại cảng Bandar Abbas, tháng 7 năm 2024.

Theo thông báo, tàu khu trục này được nâng lên và di chuyển đến một địa điểm khác, nhưng dây cáp giữ tàu nổi không chịu được sức nặng và bị đứt.

Vào thời điểm đó, Sahand là một trong những tàu khu trục hiện đại nhất của Iran thuộc lớp Mowj, đồng thời là một phần của Hạm đội phương Nam. Nó được ra mắt vào năm 2012 và đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2018.

Trước khi bị chìm, tàu Sahand đã tích cực tham gia các hoạt động trên Biển Đỏ. Chiếc chiến hạm bị nghi ngờ hỗ trợ phiến quân Houthi tấn công các tàu buôn.

Sau khi phục hồi, tên lửa phòng không dẫn đường Sayyad-2/3 và tên lửa chống hạm Ghader/Ghadir được đưa về đuôi tàu, đồng thời bổ sung thêm bệ phóng cho tên lửa nhỏ hoặc máy bay không người lái.

Tàu khu trục Sahand của Iran sau khi được phục hồi.

Các tàu khu trục thuộc dự án Mowj của Iran, trong đó có Sahand phải chịu nhiều tiếng xấu khi 3 trong số 7 tàu mới nhất thuộc lớp này đã bị mất trong điều kiện không chiến đấu.

"Người bạn cùng lớp" - chiếc Talayieh cũng bị lật úp tại một ụ tàu khô ở Bandar Abbas, còn tàu Damavand thì mắc cạn, sau đó bị lật úp và chìm.