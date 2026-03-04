Iran hoãn lễ quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei

(Ảnh: Reuters)

“Trước đó, có thông báo rằng lễ quốc tang sẽ bắt đầu lúc 22h ngày 4/3. Tuy nhiên, vì ước tính có hàng triệu người sẽ tham dự và cần phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng phù hợp, nên sự kiện này đã bị hoãn lại”.

Hiện chính quyền Iran chưa công bố thời điểm diễn ra lễ quốc tang.

Tuy nhiên, các sự kiện tưởng nhớ Đại giáo chủ Khamenei sẽ tiếp tục được tiến hành, bao gồm các cuộc tụ tập tại các quảng trường ở Tehran.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin, khu vực cầu nguyện Imam Khomeini Mosalla ở Tehran sẽ là nơi diễn ra lễ tang cấp quốc gia kéo dài ba ngày dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, bắt đầu từ tối 4/3.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng biện minh cho cuộc tấn công bằng cách viện dẫn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Hậu quả của các cuộc tấn công là lãnh đạo tối cao của Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei - và một số nhân vật cấp cao khác trong giới lãnh đạo Iran đã thiệt mạng.