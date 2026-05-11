Iran hành động “gắt”, tàu hàng trúng đòn ở eo biển Hormuz

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi một tàu hàng bị vật thể chưa xác định đánh trúng ngoài khơi Doha - Qatar.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trong thông báo ngày 10-5 cho hay "do bị trúng vật thể lạ nên trên tàu xảy ra đám cháy nhỏ".

Thuyền trưởng tàu hàng cũng cho biết vụ việc "không gây thương vong và chưa ghi nhận tác động môi trường".

Iran dọa sẽ "làm khó" tàu các nước theo Mỹ khi đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh: AP

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh một tàu chở dầu của Qatar đang tìm cách phá lệnh phong tỏa do Iran áp đặt tại eo biển huyết mạch Hormuz.

Dữ liệu theo dõi tàu biển tối 9-5 cho thấy tàu chở dầu Al Kharaitiyat của Qatar chuẩn bị vượt qua lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz do hải quân do Iran áp đặt.

Con tàu được nạp hàng tại nhà máy Ras Laffan hồi đầu tháng, hiện được cho là đang di chuyển giữa Oman và Iran với điểm đến là Pakistan, theo Jerusalem Post.

Nếu hành trình thành công, đây sẽ là chuyến xuất khẩu nhiên liệu đầu tiên của Qatar qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Qatar là một trong những nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, trước đó đã nhiều lần tìm cách "vượt ải" Hormuz nhưng các tàu của họ đều buộc phải quay đầu.

Ngay sau vụ việc tàu Qatar trúng hoả lực, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia nói với hãng tinTasnim rằng các tàu thuộc những quốc gia tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran "sẽ gặp khó khi đi qua eo biển Hormuz". Đây là cảnh báo trực tiếp nhất của Iran trong bối cảnh Tehran muốn biến Hormuz thành công cụ gây sức ép với các nước ủng hộ Washington.

Phong tỏa Hormuz đang gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu. Nguồn cung bị gián đoạn khiến giá dầu tăng mạnh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gọi đây là "sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu".

Không chỉ cảnh báo bằng tuyên bố quân sự, Iran còn muốn hợp thức hóa quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Các nhà lập pháp Iran cho biết họ đang soạn dự luật về quản lý Hormuz, trong đó có điều khoản cấm tàu của các "quốc gia thù địch" đi qua.

"Từ nay, các quốc gia đi theo Mỹ và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi cho tàu đi qua eo biển Hormuz" – hãng tin IRNA dẫn lời ông Akraminia.

Quan chức quân đội Iran nhấn mạnh cuộc xung đột với Mỹ và Israel đã buộc Tehran "sử dụng tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz.

Ông quả quyết Tehran đang "thực thi chủ quyền" tại khu vực này và mọi tàu muốn đi qua eo biển phải "phối hợp hành động với Iran".

"Những biện pháp này có thể mang lại cho Iran nhiều lợi ích" – phát ngôn viên quân đội Iran quả quyết.