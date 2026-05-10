Hai trường ĐH ở Việt Nam sẽ có vị trí Giáo sư trong ngành nghiên cứu về đất nước tỷ dân

Minh Hằng
Đây là vị trí có liên quan đến một ngành học đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TTXVN

Đây cũng là một trong những nội dung được đề cập đến trong Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam - Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cụ thể, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước, trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán.

Trong đó, có hai văn kiện đề cập tới việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học tại Việt Nam.

Thứ nhất, Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Thứ hai, Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học.

Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo Ấn Độ học tại Việt Nam.

Đâu là nơi đào tạo ngành Ấn Độ học tại Việt Nam?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, Ấn Độ học không phải là ngành quá xa lạ ở Việt Nam. Đây là ngành chuyên nghiên cứu sâu sắc về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, kinh tế và xã hội của Ấn Độ.

Ấn Độ học là lĩnh vực đào tạo cử nhân hiểu rõ về quốc gia này, thuộc khoa Đông phương học, từ đó mở ra cơ hội làm việc trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại và nghiên cứu.

Tại Việt Nam, có nhiều trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về Ấn Độ học được thành lập.

Thứ nhất, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, nay là Viện Nghiên cứu Nam Á - Tây Nam Á và Châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thứ hai, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ ba, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thứ tư, Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Thứ năm, Khoa Đông phương học, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thứ sáu, Khoa Đông phương học, ĐH Quốc gia TP HCM.

Ngoài ra, còn có nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo mới đã thành lập và đang nghiên cứu để thành lập.

Thực tế, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai bên tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 - 16 tỷ USD/năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư hai chiều cũng tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.

Việt Nam và Ấn Độ hiện đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Ngoài ra, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã nhất trí lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ.

Hai bên đã nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

