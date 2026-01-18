Theo lời một quan chức giấu tên, các hợp đồng với Moskva bắt đầu từ tháng 10 năm 2021 - trước khi chiến tranh nổ ra - liên quan đến cung cấp tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không và máy bay không người lái, trị giá khoảng 2,7 tỷ đô la.

Các thương vụ mua sắm bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fath-360, gần 500 tên lửa đạn đạo tầm ngắn loại khác và khoảng 200 tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không, đi kèm số lượng lớn UAV cảm tử.

Moskva và Tehran đã trở nên thân thiết hơn kể từ cuộc chiến toàn diện tại Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Cuộc xung đột đã dẫn đến các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Nga và cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất của Điện Kremlin với phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh, trong khi việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa hai bên.

Theo ước tính, Iran đã cung cấp hàng triệu quả đạn pháo, nhưng đây chưa phải là toàn bộ số lượng mà Moskva đã mua từ nước này. Tehran cũng đã cung cấp máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 và các công nghệ cho phép Nga sản xuất chúng trong nước dưới tên gọi Geran-2, theo hợp đồng trị giá 1,75 tỷ đô la được ký kết vào đầu năm 2023.

Theo ước tính, tổng cộng Nga đã chi hơn 4 tỷ đô la Mỹ cho trang thiết bị và vũ khí quân sự của Iran kể từ cuối năm 2021. Iran cũng đang tìm cách tăng cường quan hệ với Nga để có thêm chỗ dựa nhất là sau những cuộc biểu tình trong nước.

UAV cảm tử của Iran là vũ khí được Nga sử dụng phổ biến nhất trên chiến trường Ukraine.

Mặc dù Iran đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với Nga vào tháng 1 năm 2025, nhưng văn bản này không bao gồm hiệp ước phòng thủ chung, và Moskva đã không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ thực sự nào cho Tehran trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào năm ngoái.

Nga đang xây dựng một tuyến đường thương mại với Tehran kết nối nước này với Ấn Độ để cố gắng giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt, và giới chính trị gia đang thảo luận về việc tăng cường hợp tác tài chính - ngân hàng.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Nga không nằm trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Đứng đầu là Trung Quốc, với kim ngạch năm 2024 đạt 17,8 tỷ USD. Iran xuất khẩu khoảng 90% lượng dầu mỏ sang Trung Quốc.

Đứng thứ hai là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với 16,1 tỷ USD, và Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ ba với 8,8 tỷ USD. Cán cân dự báo sẽ thay đổi khi mới đây ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa từ các quốc gia giao dịch với Iran.