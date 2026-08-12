HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran đón tin vui từ nền kinh tế 20.000 tỷ USD

Đức Minh
|

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại thị trường dầu thô Iran với khối lượng lớn hơn trong tháng 8, khi lượng dầu dự trữ tại Sơn Đông đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng.

Nền kinh tế 20.000 tỷ USD chuẩn bị báo tin cực vui đến Iran - Ảnh 1.

Theo Oil Price, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có khả năng sẽ quay lại mua dầu thô Iran với khối lượng lớn trong tháng này. Nguyên nhân là lượng dầu dự trữ tại Sơn Đông - nơi tập trung các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc - đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.

Trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc xung đột ở Trung Đông, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã phải sử dụng nguồn dầu dự trữ và hạn chế hoạt động nhập khẩu, trong bối cảnh giá dầu thô quốc tế tăng vọt.

Động thái này dường như cũng phù hợp với một chính sách không chính thức của Trung Quốc nhằm cắt giảm nhập khẩu dầu thô. Trung Quốc có đủ khả năng làm điều này, bởi ước tính nước này đã tích trữ hơn 1,3 tỷ thùng dầu thô trong các kho dự trữ thương mại và chiến lược.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Energy Aspects lượng dầu dự trữ tại Sơn Đông ước tính đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, còn khoảng 360 triệu thùng vào cuối tháng 7. Riêng trong tháng 7, lượng dự trữ đã giảm khoảng 35 triệu thùng.

Do đó, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhập khẩu dầu Iran kể từ tháng 8. Hàng triệu thùng dầu thô Iran cũng đã rời eo biển Hormuz và sẵn sàng được vận chuyển tới châu Á trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Trong khi đó, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 7. Theo số liệu hải quan được công bố tuần trước, nhập khẩu dầu thô của nước này đạt trung bình 8,45 triệu thùng/ngày trong tháng 7, tăng 22% so với tháng 6.

Nhờ nguồn cung dự trữ dồi dào, Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc kiềm chế giá dầu toàn cầu bất chấp tình hình bất ổn tại Trung Đông, khi quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới có thể tạm thời giảm hoặc ngừng nhập khẩu trong một thời gian.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng, Trung Quốc cuối cùng sẽ phải quay lại thị trường dầu thô quốc tế. Khi đó, sự gia tăng nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới có thể tạo ra sức ép đáng kể đối với giá dầu, đặc biệt với những nhà đầu tư đang đặt cược vào kịch bản giá dầu tiếp tục giảm.

Tags

Eo biển Hormuz

Iran

châu á

Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại