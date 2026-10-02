Iran đe dọa đáp trả Mỹ mạnh hơn gấp bội

Iran đang chuẩn bị phương án đáp trả quy mô lớn hơn nếu Mỹ mở lại chiến dịch quân sự, nhưng vẫn duy trì kênh đàm phán nhằm ngăn xung đột leo thang.

Ảnh minh họa về xung đột Mỹ-Iran.

Iran chuẩn bị phương án đáp trả mới

Iran đang chuẩn bị một chiến dịch đáp trả mạnh hơn trong trường hợp Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn, trong khi giới lãnh đạo nước này vẫn duy trì nỗ lực ngoại giao nhằm tìm cách chấm dứt giao tranh.

Theo Reuters, các chỉ huy cấp cao Iran đang xem xét mở rộng danh sách mục tiêu trong trường hợp Mỹ phát động chiến dịch quân sự mới. Phương án được thảo luận không chỉ giới hạn ở các cơ sở hoặc lợi ích trực tiếp của Mỹ mà còn có thể nhằm vào những quốc gia hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ.

Một số quan chức Iran cho biết, Iran đã yêu cầu các lực lượng quân sự được họ hậu thuẫn tại Lebanon (Hezbollah), Yemen (Houthi) và Iraq (các nhóm dân quân người Shiite) chuẩn bị cho khả năng phối hợp đáp trả nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mới.

Tuy nhiên, Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về quy mô hay thời điểm của bất kỳ chiến dịch nào, mà điều này sẽ phụ thuộc vào quyết định và phản ứng của Mỹ trước các đề xuất của Iran.

Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết, giới lãnh đạo Iran cho rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Iran cần phản ứng mạnh hơn những lần trước.

Một trong những vấn đề được tính toán là khả năng Tổng thống Donald Trump lựa chọn một chiến dịch quy mô lớn hay chỉ tiến hành các cuộc không kích hạn chế, chẳng hạn nhằm vào các cơ sở hạt nhân.

Theo chuyên gia Iran Hamidreza Azizi thuộc International Crisis Group, Iran dường như không muốn đáp trả ở mức tượng trưng trước một cuộc tấn công mới.

Trong khi đó, Iran cũng tính đến tác động chính trị đối với Mỹ nếu cuộc chiến kéo dài.

Reuters dẫn các cuộc thăm dò cho thấy, cuộc chiến không được lòng một bộ phận người Mỹ, trong khi giá nhiên liệu tăng có thể trở thành vấn đề đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới đây.

Iran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán

Bất chấp chuẩn bị cho khả năng chiến tranh tiếp diễn, Iran vẫn duy trì kênh đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Qatar.

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tuần trước, Iran đã chuyển tới Mỹ một đề xuất nhằm khôi phục tiến trình giảm căng thẳng.

Theo các nguồn tin từ Iran, kế hoạch bao gồm chấm dứt giao tranh, nới bỏ phong tỏa, giải phóng một phần tài sản của Iran bị đóng băng và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ.

Tổng thống Trump trước đó cho biết ông đã bác bỏ đề xuất này. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran sau đó đưa tin Mỹ đã chuyển phản hồi tới Iran thông qua Qatar và Iran đang xem xét nội dung.

Một điểm bất đồng lớn vẫn nằm ở chương trình hạt nhân. Trong khi Mỹ muốn đưa vấn đề này vào các cuộc đàm phán, thì Iran yêu cầu Mỹ phải đáp ứng một loạt điều kiện trước khi nối lại thương lượng về hạt nhân.

Theo Reuters, Iran cũng phải tính đến khả năng nền kinh tế khó chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài.

Xung đột kéo dài nhiều tháng đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, năng lực quân sự và nền kinh tế vốn đã chịu sức ép bởi các lệnh trừng phạt.

Điều này đặt giới lãnh đạo Iran trước bài toán khó: Vừa phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự mới, vừa tìm cách ngăn xung đột kéo dài gây thêm áp lực kinh tế và xã hội trong nước.