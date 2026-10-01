Bộ trưởng Philippines nói thẳng: Việt Nam đang tiến lên, Manila muốn học 2 điều

Bộ trưởng Giáo dục Philippines thừa nhận nước này chỉ ở nhóm giữa Đông Nam Á về chất lượng giáo dục, đồng thời nhìn sang Việt Nam để tìm hướng cải cách.

Bộ trưởng Giáo dục Philippines Sonny Angara hôm 7/9 nhận định Philippines đang nằm ở nhóm giữa trong số các quốc gia Đông Nam Á về chất lượng giáo dục, đồng thời cho rằng nước này vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện về dự toán ngân sách năm 2027 dành cho ngành giáo dục, ông Angara cho biết Bộ Giáo dục Philippines (DepEd) đang nhìn sang Việt Nam như một mô hình để tiến hành cải cách.

Hai vấn đề được đặc biệt chú trọng là đào tạo giáo viên và kỷ luật ngân sách, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

"Chúng ta đang ở nhóm giữa, nhưng hy vọng… chúng ta có tiềm năng để làm tốt hơn", ông nói với các nghị sĩ.

Những nhận xét trên được đưa ra trong bối cảnh thành tích học tập của học sinh Philippines tiếp tục khiến nhiều bên lo ngại.

Tờ Inquirer (Philippines), theo Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) năm 2022, học sinh Philippines nằm trong nhóm có kết quả thấp nhất thế giới ở cả ba lĩnh vực toán, đọc hiểu và khoa học.

Philippines xếp thứ 77 trong tổng số 81 quốc gia và có kết quả thấp hơn mức trung bình toàn cầu ở cả ba lĩnh vực.

Ông Angara cho biết Philippines đang đứng sau Singapore, Thái Lan và Malaysia về chất lượng giáo dục, trong khi Việt Nam đang "tiến lên phía trước".

Bộ trưởng Giáo dục Philippines cho biết Việt Nam đã tập trung vào một số điểm nhất định trong quá trình cải cách giáo dục, trong đó có việc dành ít nhất 20% ngân sách quốc gia cho giáo dục.

"[Việt Nam] đặc biệt chú trọng đến giáo viên và công tác đào tạo giáo viên", Bộ trưởng Giáo dục Philippines nói. "Đó là hai điểm mạnh mà chúng ta có thể học hỏi từ Việt Nam".



