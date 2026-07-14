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Iran đáp trả quyết liệt, phóng tên lửa hành trình vào tàu hải quân Mỹ

Minh Hạnh
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Quân đội Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait bằng máy bay không người lái, đồng thời bắn tên lửa hành trình vào một tàu hải quân Mỹ, đài truyền hình Iran IRIB đưa tin.

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(Ảnh: BBC)

Theo tuyên bố của quân đội Iran, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào hệ thống thông tin liên lạc, bể chứa nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot, tháp canh và kho đạn dược tại nơi mà Iran mô tả là căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait.

Ngoài ra, Hải quân Iran đã bắn tên lửa hành trình vào một tàu chiến Mỹ.

Quân đội Iran cho biết, các cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả “sự gây hấn lặp đi lặp lại của Mỹ” đối với nước này.

Trước đó, rạng sáng 14/7, quân đội Mỹ tuyên bố đang phát động thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

“Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bắt đầu tiến hành đêm tấn công thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran, theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh. Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Iran, làm suy yếu khả năng đe dọa các tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz”, thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Một quan chức Mỹ nói với CNN , rằng quân đội Mỹ đang nhắm mục tiêu vào các khí tài quân sự của Iran, bao gồm các hệ thống giám sát ven biển, khả năng máy bay không người lái và tên lửa.

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Hình ảnh một số vụ nổ ở đảo Kish. (Ảnh: X)

Tại Iran, ba tiếng nổ đã được nghe thấy ở thành phố cảng Bandar Abbas. Chính quyền địa phương cho biết, một vật thể bay đã rơi xuống phía tây Bandar Abbas nhưng chưa có thương vong nào được báo cáo ngay lập tức, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars .

Tiếng nổ cũng được nghe thấy trên các đảo Kish, Qeshm, Abu Musa và khu vực xa hơn về phía tây, như Jam và Kangan thuộc tỉnh Bushehr.

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Tags

Hải quân Mỹ

tên lửa hành trình Iran

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