Iran đã mở cửa eo biển Hormuz dành riêng cho tàu Nga và Trung Quốc

Bộ chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã chính thức xác nhận việc áp dụng chế độ hàng hải đặc biệt tại eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Tehran đã cho phép 2 tàu dân sự thuộc các quốc gia thân thiện đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Mặc dù tuyên bố chính thức không tiết lộ tên các tàu, nhưng các chuyên gia và nguồn tin ngoại giao cho biết chúng đến từ Nga và Trung Quốc.

Lãnh đạo cấp cao của Iran trước đây đã nhiều lần tuyên bố trong bối cảnh xung đột quân sự hiện nay với liên minh phương Tây, quyền tự do hàng hải trong khu vực sẽ được dành riêng cho Moskva và Bắc Kinh, với tư cách là các đối tác chiến lược của Cộng hòa Hồi giáo.

Iran đang tấn công mọi tàu vận tải đi qua eo biển Hormuz trừ phương tiện của Nga và Trung Quốc.

Trong khi thể hiện lòng trung thành với các đồng minh, Iran khẳng định sẵn sàng sử dụng vũ lực mạnh đối với tất cả các bên tham gia giao thông hàng hải khác.

Tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhấn mạnh rằng kể từ khi bắt đầu leo ​​thang chiến sự, họ đã phá hủy thành công hơn 10 tàu chở dầu và tàu chở hàng cố gắng vi phạm lệnh cấm đi lại của Tehran.

Các quan chức quân sự Iran một lần nữa đưa ra những lời đe dọa gay gắt đối với Hoa Kỳ, Anh và Israel và thề sẽ tiếp tục phá hủy bất kỳ tàu nào có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với lợi ích của các quốc gia này.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz đối với các công ty phương Tây và công khai cho phép tàu Nga và Trung Quốc đi qua đã biến tuyến đường hàng hải nói trên trở thành một công cụ gây áp lực chính trị, đe dọa sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu và buộc các nước phương Tây phải tìm kiếm các tuyến đường cung cấp thay thế để tránh khu vực xung đột.

Mặc dù vậy, bước đi trên cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với Tehran, khi các quốc gia Vùng Vịnh đang cân nhắc thành lập liên minh quân sự, thậm chí để ngỏ cả khả năng đưa bộ binh vào Iran nếu hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của họ bị "bóp nghẹt".

Theo Avia-pro



