Iran đã mất một phần đáng kể hạm đội sau đòn tấn công của Mỹ

"Hoa Kỳ đã đánh chìm một phần đáng kể các tàu chiến của Hải quân Iran trong Chiến dịch Epic Fury", đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi vừa được thông báo rằng chúng ta đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu chiến của Hải quân Iran, một số trong đó khá lớn và quan trọng. Chúng ta đang truy đuổi những chiếc còn lại - chẳng mấy chốc chúng cũng sẽ nằm dưới đáy biển.

Trong một cuộc tấn công khác, chúng ta đã phá hủy phần lớn sở chỉ huy hải quân của họ”, ông Trump viết trên mạng xã hội cá nhân Truth Social của mình.

Thông tin này hiện chỉ được xác nhận một phần. Theo hình ảnh vệ tinh do nhà quan sát Intelschizo công bố, việc 3 tàu bị đánh chìm tại căn cứ hải quân Konarak đã được xác nhận, bao gồm tàu khu trục hạng nhẹ IRIS Jamaran (76) thuộc lớp Moudge, cũng như các tàu hộ vệ IRIS Bayandor (81) và IRIS Naghdi thuộc lớp Bayandor.

3 tàu khác đó là tàu hỗ trợ Delvar và 2 tàu tuần tra lớp Hendijan cũng có khả năng bị phá hủy, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng hình ảnh rõ ràng nào xác nhận điều này. Bên cạnh đó, hiện cũng chưa rõ những con tàu nào khác đã bị đánh chìm.

Các tàu chiến Iran bị Mỹ đánh chìm ngay trong cảng.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã phát động Chiến dịch Epic Fury vào ngày 28/2 theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Quân đội Mỹ, cùng với đồng minh đã phát động các cuộc tấn công lúc 1h15 giờ miền Đông. Mục tiêu được tuyên bố chính thức là làm suy yếu bộ máy quyền lực của chính quyền Iran, ưu tiên nhắm vào các mục tiêu gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Trong số các mục tiêu đã được xác định có các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, cùng với sân bay quân sự.

Trong những giờ đầu của chiến dịch, các loại vũ khí chính xác cao từ trên không, trên biển và trên bộ đã được sử dụng, cho thấy tính chất phức tạp và được lên kế hoạch từ trước của cuộc tấn công.