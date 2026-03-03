Theo thông tin được đăng tải, con tàu đang neo đậu tại căn cứ hải quân Bandar Abbas. Hình ảnh cho thấy đám cháy ở khu vực thượng tầng - phần chính của con tàu nơi đặt đài chỉ huy, cùng với các khoang quan trọng khác bên dưới, bao gồm cả phòng máy, nơi đặt động cơ đều bị phá hủy.

Căn cứ vào hình ảnh, con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn khả năng được phục hồi để vận hành, điều này đồng nghĩa với việc nó được coi là đã bị phá hủy.

Hiện chưa rõ lực lượng nào đã tung ra đòn tấn công, nhưng khả năng cao là Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Iran đã mất ít nhất 9 tàu trong chiến dịch Epic Fury.

Hình ảnh vệ tinh tại căn cứ hải quân Iran ở Konarak cho thấy 3 tàu đã bị đánh chìm, gồm: Tàu khu trục hạng nhẹ lớp Moudge IRIS Jamaran, 2 tàu hộ vệ lớp Bayandor IRIS Bayandor và IRIS Naghdi.

3 tàu khác, gồm tàu hỗ trợ Delvar và 2 tàu tuần tra lớp Hendijan cũng được cho là đã bị phá hủy, nhưng hiện chưa có bằng chứng hình ảnh rõ ràng nào xác nhận điều này.

Tàu INS Makran của Hải quân Iran.

INS Makran là một tàu viễn chinh của Iran. Đây là sản phẩm hoán cải từ tàu chở dầu Al Buhaira đóng tại Nhật Bản. Con tàu được thiết kế để đảm bảo các hoạt động hàng hải kéo dài của Hải quân Iran ở khoảng cách khá xa bờ biển nước này và đóng vai trò như một căn cứ nổi tiền phương.

Chiếc Al Buhaira được hạ thủy vào ngày 10/9/2009 tại xưởng đóng tàu Sumitomo Heavy Industries ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Việc chế tạo hoàn tất vào ngày 8/3/2010.

Công ty thương mại năng lượng FAL Oil Co. của UAE đã huy động được khoản vay 62,4 triệu USD từ ngân hàng DVB của Đức vào tháng 7/2010 để tái cấp vốn cho việc đóng tàu Al Buhaira và một tàu chở dầu khác.

Con tàu thuộc lớp Aframax và có khả năng chở tới 100.000 tấn dầu. Chiều dài tổng thể là 229,6m, chiều rộng lên tới 42m. Trọng tải toàn phần mà con tàu mang được là 105.319 tấn.

Sau khi bị bắt giữ và nằm dưới sự kiểm soát của Iran, tàu chở dầu này đã được tân trang tại căn cứ hải quân Bandar Abbas. Con tàu được tái hạ thủy với cấu hình mới vào tháng 11/2020, các cuộc thử nghiệm trên biển đã diễn ra từ ngày 9 đến 14/12/2020.

Kể từ đó, chiếc INS Makran đã được chính quyền Iran tích cực sử dụng, thậm chí cả ở vùng biển châu Âu. Ví dụ vào tháng 7/2021, nó đã có mặt ở khu vực eo biển Anh.