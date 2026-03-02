HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran công bố video các đường hầm chứa máy bay không người lái

Bình Giang |

Iran vừa công bố đoạn video cho thấy các hầm chứa máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, nơi cất trữ vũ khí được sử dụng để tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trong video do hãng thông tấn nhà nước Fars đăng tải, có thể thấy hàng loạt máy bay không người lái được xếp thành hàng trong một đường hầm ngầm hoặc gắn trên các bệ phóng tên lửa. Quốc kỳ Iran cùng hình ảnh của Đại giáo chủ Ali Khamenei được treo trên tường.

Video cũng cho thấy tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ nhiều địa điểm khác nhau và nhắm vào những gì Fars mô tả là “các căn cứ của Mỹ”.

Video được truyền thông nhà nước Iran đăng tải

Việc công bố đoạn video này được coi là một phần trong chiến dịch tuyên truyền của Iran, sau các cuộc không kích chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Chưa rõ đoạn video được quay khi nào và ở đâu, cũng như các máy bay trong đó có phải được sử dụng trong đợt đáp trả của Iran với chiến dịch tấn công chung Mỹ – Israel lần này hay không.

Đã đến lúc Samsung nên khai tử mẫu điện thoại này được rồi: Nó lỡ cỡ, đắt đỏ và không đủ sức hút để mua?
Tags

Iran

vũ khí

máy bay không người lái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại