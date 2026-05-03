Iran công bố quy định hàng hải mới tại Hormuz, cảnh báo xung đột tiếp tục

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố “các quy định mới” đối với vùng bờ biển của nước này tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

IRGC cho biết động thái này được thực hiện theo chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Cụ thể, Hải quân IRGC cho biết họ sẽ kiểm soát “gần 2.000 km đường bờ biển của Iran” tại các khu vực này, nhằm biến “vùng biển này thành nguồn sinh kế và sức mạnh cho người dân Iran, đồng thời là nguồn an ninh và thịnh vượng cho khu vực", theo kênh truyền hình nhà nước Press TV đưa tin tối thứ Sáu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố “các quy định mới” đối với vùng bờ biển của nước này tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. (Ảnh minh hoạ)

Hiện chưa có thêm chi tiết cụ thể nào được công bố.

Căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz gia tăng trong thời gian qua, khi Tehran hạn chế hoạt động qua lại tại tuyến đường biển chiến lược này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2.

Một lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 8/4 thông qua trung gian Pakistan, tiếp theo là các cuộc đàm phán tại Islamabad vào ngày 11 - 12/4, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn theo đề nghị của Pakistan, nhưng không đưa ra thời hạn mới.

Kể từ ngày 13/4, Mỹ áp đặt một lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải của Iran tại khu vực này.

Trong một diễn biến khác, theo Al Jazeera lực lượng vũ trang Iran cho biết “khả năng cao” cuộc chiến với Mỹ và Israel sẽ tiếp tục, khi họ cho rằng “Mỹ không cam kết với bất kỳ thỏa thuận hay hiệp ước nào".

“Các hành động và phát ngôn của quan chức Mỹ chủ yếu nhằm mục đích truyền thông, trước hết là để ngăn giá dầu giảm và thứ hai là để thoát khỏi tình thế rối ren mà họ đã tạo ra”, ông Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran, tuyên bố.

“Lực lượng vũ trang (Iran) hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ hành động phiêu lưu hay sai lầm mới nào từ phía Mỹ", ông nói thêm.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết họ nhận được báo cáo về một "phương thức tiếp cận đáng ngờ" cách cảng al-Mukalla của Yemen 84 hải lý về phía tây nam.

"Các tàu thuyền được khuyến cáo nên di chuyển thận trọng và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho UKMTO trong khi các nhà chức trách tiếp tục điều tra", UKMTO cho biết.

Có một số báo cáo chưa được xác nhận cho rằng Iran đã từ bỏ các yêu cầu trong đề xuất mà Tổng thống Trump đã bác bỏ, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ tại Hormuz. Thay vào đó, người Iran cho rằng tình trạng của eo biển Hormuz và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt cần được thảo luận trước khi có thể chuyển sang các vấn đề lớn khác như vấn đề hạt nhân.

Nhưng hiện tại, quan điểm cả hai bên vẫn còn cách xa nhau.

