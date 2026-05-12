Tên lửa đạn đạo của Iran.

Chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ kết thúc

Theo RT, Iran từ lâu vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình, một thực tế được các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận.

Tuy nhiên, hàng thập kỷ trừng phạt khắc nghiệt và cuộc chiến tranh trừng phạt đã buộc nước này phải thay đổi hướng đi.

Trong thông điệp nhân dịp Ngày Vịnh Ba Tư Quốc gia (ngày Ba Tư giải phóng tuyến đường thủy này khỏi ách thống trị 115 năm của Bồ Đào Nha vào năm 1622), lãnh tụ Ayatollah Mojtaba Khamenei khẳng định Mỹ đã phải chịu một "thất bại nhục nhã", mở ra một "chương mới" ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Ông tuyên bố Iran có "vận mệnh chung" với các nước láng giềng trong khu vực và vận mệnh đó sẽ không bị chi phối bởi "những kẻ ngoại lai đến từ cách xa hàng nghìn cây số".

Lãnh tụ Iran hứa các quy định pháp luật và hệ thống quản lý mới ở eo biển sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế cho Iran.

Thông báo quan trọng này đi kèm với lời mời các quốc gia vùng Vịnh chấp nhận sự bảo hộ của Iran để đảm bảo an ninh, vì kỷ nguyên chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ đã kết thúc.

Cùng ngày, người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Iran cũng cảnh báo nếu Mỹ tấn công một lần nữa, cơ sở hạ tầng dầu khí của khu vực sẽ bị phá hủy.

Ngày 2/5/2026, Iran tuyên bố từ nay trở đi, không một tàu nào của Israel được phép đi qua eo biển Hormuz trừ khi Israel bồi thường chiến tranh.

Mohammad Mokhber, một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, cho biết eo biển Hormuz đã trở thành một trong những con bài mặc cả chính của Iran, sau khi Iran đóng cửa tuyến đường thủy này vào đầu cuộc chiến, khiến hàng trăm tàu thuyền mắc kẹt và gây xáo trộn thị trường năng lượng.

Ông khẳng định: "Eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương với một quả bom nguyên tử".

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường về "Dự án Tự do", Iran được cho là đã khởi động một cơ chế mới để giám sát giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tình hình khu vực liên tục biến động kể từ cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và việc sát hại giới lãnh đạo tinh thần và quân sự cao nhất của nước này vào ngày 28/2.

Đáng chú ý nhất là quyết định của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) do Saudi Arabia dẫn đầu, tổ chức quyết định hạn ngạch khai thác dầu của các nước thành viên và giá bán dầu trên thị trường quốc tế.

Trong ngắn hạn, việc UAE rời khỏi liên minh dầu mỏ có thể dẫn đến việc nước này bị loại khỏi Liên đoàn Ả Rập, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của UAE như một điểm đến sang trọng an toàn với kiến trúc độc đáo, các hoạt động giải trí cao cấp và là thỏi nam châm thu hút giới chuyên gia giàu có.

Tuy nhiên, việc UAE rời khỏi OPEC có thể khiến các thành viên khác cân nhắc giá trị của việc tiếp tục ở lại, trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay, sự thiếu tin tưởng vào Mỹ và thực tế ảm đạm về doanh thu dầu mỏ sụt giảm.

Nhiều quốc gia có thể tự quyết định sản lượng của mình, làm tăng thêm sự biến động trên thị trường dầu mỏ. Việc tăng nguồn cung có thể làm giảm giá theo thời gian và mang lại lợi ích cho các công ty lọc dầu và tiếp thị ở các nước như Ấn Độ.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud khẳng định: "Thời đại dựa vào Mỹ đã kết thúc. Nếu ông Trump không thể bảo vệ đất nước của mình, làm sao ông ấy có thể bảo vệ đất nước chúng tôi?".

Mỹ đang bị cô lập

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ chuyến đi dự kiến của các quan chức Mỹ đến Pakistan để đàm phán hòa bình với Iran, cũng sẽ tác động đến khu vực.

Theo các báo cáo, ông Araghchi đang tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông Putin đảm bảo: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ phục vụ lợi ích của các bạn, lợi ích của tất cả người dân trong khu vực, để hòa bình có thể đạt được càng sớm càng tốt".

Ngoại trưởng Araghchi nói với giới truyền thông rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của vòng đàm phán đầu tiên tại Pakistan vào giữa tháng Tư với những "yêu cầu quá đáng", đồng thời nhấn mạnh "việc đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz là một vấn đề toàn cầu quan trọng".

Để thể hiện sự tôn trọng đối với các nhà đàm phán, ông Araghchi đã gặp gỡ các lãnh đạo quân sự và dân sự Pakistan cũng như các lãnh đạo Oman trước khi đến Nga.

Cả Pakistan và Oman đều tiếp tục tham gia vào các nỗ lực bí mật nhằm ngăn chặn việc tái diễn một cuộc chiến tranh công khai giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Tuy nhiên, Nga sẽ đóng vai trò chủ chốt, bằng chứng là cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, trong đó đề cập đến nhiều sự kiện, bao gồm chiến tranh Iran, xung đột Ukraine và vụ tấn công nhằm vào ông Trump trong một bữa tối cấp cao ở Mỹ.

Sau đó, ông Araghchi đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, nhấn mạnh vai trò tiềm năng mà Bắc Kinh có thể đóng trong việc định hình diễn biến của cuộc xung đột.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một tuần trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Các báo cáo mới nhất cho thấy các cuộc trao đổi hoặc đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Mỹ, được tiến hành thông qua các trung gian hòa giải của Pakistan, đang không mang lại kết quả.

Phản hồi của Iran đối với đề xuất phản công của Mỹ được đưa ra tuần trước kêu gọi chấm dứt rộng rãi hơn các hành động thù địch trên nhiều mặt trận, bao gồm cả Lebanon, trước khi mở lại eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo.

Các yêu cầu trước đó của Iran bao gồm đảm bảo chống lại hành động gây hấn quân sự, việc rút quân của lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, trả lại các tài sản bị đóng băng của Iran, các khoản bồi thường, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon và công nhận một cơ chế mới cho eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, hôm 10/5, Tổng thống Trump gọi phản ứng của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông Trump đã nhiều lần gia hạn lệnh ngừng bắn, lập luận rằng giới lãnh đạo Iran đang chia rẽ và không thể đưa ra một lập trường thống nhất.

Về phía mình, các quan chức Iran đã công khai bác bỏ các điều khoản của Mỹ như một tối hậu thư, cáo buộc Mỹ đang cố gắng biến các cuộc đàm phán thành một quá trình đầu hàng sau khi thất bại trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra trên chiến trường.

Với tình trạng bế tắc hiện tại trong ngoại giao, Mỹ đang bị cô lập khỏi nhiều đồng minh truyền thống của mình về vấn đề này.