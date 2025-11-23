Iran cân nhắc di dời thủ đô

(Ảnh: Tehran Times)

Giới chức Iran cho biết việc mở rộng hạ tầng tại thủ đô hiện tại không thể giải quyết tình trạng thiếu nước. Trong khi đó, dân số tại Tehran liên tục tăng. Giới chức Iran cảnh báo nếu không có mưa trước mùa đông, việc sơ tán dân, di dời thủ đô là khả năng phải tính đến.

Chính phủ Iran đang nghiên cứu khả năng chuyển trung tâm hành chính đến vùng Makran ở miền Nam nước này - dù kế hoạch còn vấp phải nhiều phản đối.

Lượng mưa tại Tehran giảm xuống mức thấp nhất trong 1 thế kỷ. Để ứng phó, chính quyền áp dụng cắt nước định kỳ cho khoảng 10 triệu dân và triển khai công nghệ gieo mây tạo mưa nhằm cải thiện tình hình.

Trước nguy cơ hàng triệu người thiếu nước sinh hoạt, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó cảnh báo chính quyền nước này có thể phải áp dụng hạn mức cấp nước, thậm chí tính đến phương án di dời thủ đô về phía Nam đất nước.

Đập Amir Kabir, một trong 5 hồ chứa nước chính cung cấp nước cho Tehran, Iran, cạn kiệt nước, ngày 29/7/2025 (Ảnh: Anadolu/AFP)

Ông Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Ngay cả khi cấp nước luân phiên mà trời vẫn không mưa thì cũng sẽ không còn nước để dùng. Người dân có thể phải rời bỏ Tehran”.

Iran đang trải qua cuộc khủng hoảng thiếu nước nghiêm trọng sau một mùa hè nắng nóng gay gắt với lượng mưa ít ỏi. Tháng 7 và 8 vừa qua, chính phủ Iran đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong các kỳ nghỉ lễ để giảm tiêu thụ nước và năng lượng, đồng thời đóng cửa nhiều tòa nhà công cộng khi nhiệt độ ở một số khu vực vượt 50°C. Biến đổi khí hậu được cho là yếu tố khiến tình hình thêm trầm trọng, làm gia tăng tốc độ bốc hơi và cạn kiệt nguồn nước ngầm.

Theo chính phủ Iran, cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân - gồm chính sách quản lý yếu kém của các nhiệm kỳ trước, khai thác quá mức và tác động của khí hậu cực đoan. Tổng thống Pezeshkian cho biết năm 2024, lượng mưa trung bình của Iran chỉ đạt 140 mm (giảm hơn 50% so với mức tiêu chuẩn 260 mm). Năm 2025, lượng mưa ước tính tiếp tục giảm dưới 100 mm.