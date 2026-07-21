IRGC của Iran công bố những chi tiết đáng chú ý về các cuộc tấn công gần đây, trong khi phản ứng từ phía Mỹ vẫn còn nhiều điểm bỏ ngỏ.

Tiết lộ của IRGC cho thấy các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào máy bay và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan có được nhờ nguồn tin tình báo tại chỗ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã gửi lời cảm ơn người dân và các quân nhân Jordan vì bị cho là đã cung cấp "thông tin tình báo chính xác" giúp lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và máy bay Mỹ đồn trú tại quốc gia này.

Theo tuyên bố được hãng Tasnim đăng tải ngày 20/7, IRGC cho biết trong đợt tấn công trả đũa mới nhất, các tên lửa đạn đạo đã nhằm vào máy bay vận tải quân sự C-17 và máy bay chỉ huy - kiểm soát P-8 của Mỹ tại sân bay Aqaba ở miền Nam Jordan. Theo tuyên bố, một số máy bay đã bị "hư hại nặng".

IRGC cho biết các nguồn tin tại Jordan đã giúp Iran xác định mục tiêu là 20 nhà chứa máy bay có lực lượng Mỹ tại khu vực Al-Azraq trong một cuộc tấn công trước đó.

Lực lượng này tuyên bố các cơ sở trên đã bị phá hủy và hàng chục quân nhân Mỹ thiệt mạng, đồng thời cho rằng ngay cả một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực cũng không còn là hậu phương an toàn.

IRGC bày tỏ cảm ơn "người dân đáng kính và các quân nhân dũng cảm của Jordan" vì "sự hợp tác chân thành và thông tin chính xác", mà theo lực lượng này đã giúp các đơn vị Iran xác định chính xác các mục tiêu quân sự của Mỹ.

Tuyên bố kết thúc bằng lời kêu gọi người Hồi giáo sát hại các quân nhân Mỹ ở bất cứ nơi nào họ gặp, đồng thời cáo buộc quân đội Mỹ đã xâm lược hơn 10 quốc gia Hồi giáo, khiến hàng triệu người thiệt mạng và ủng hộ các chiến dịch quân sự của "chủ nghĩa phục quốc Do Thái" tại Gaza và Bờ Tây.

Trước đó, Mỹ xác nhận một cuộc tấn công của Iran nhằm vào một cơ sở quân sự của nước này tại Jordan hôm thứ Sáu khiến 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và nhiều người khác bị thương.

Tuy nhiên, Mỹ chưa xác nhận có thiệt hại tại sân bay Aqaba cũng như con số thương vong lớn hơn mà Iran đưa ra.

Iran nhiều lần tuyên bố đã phá hủy máy bay cùng nhiều khí tài quân sự khác của Mỹ trong các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ tại Jordan.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin các cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày đã khiến hàng chục quân nhân Mỹ bị thương và làm hư hại nhiều trực thăng.

Các quan chức Mỹ được The New York Times và Wall Street Journal dẫn lời cũng bày tỏ lo ngại tên lửa Iran ngày càng có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ nhờ tốc độ cao và khả năng cơ động.

Trước khi xung đột bùng phát trở lại, Lầu Năm Góc được cho là đã điều chuyển một phần binh sĩ và máy bay từ Qatar và UAE đến Jordan và Israel, những nơi được đánh giá là ít dễ bị tấn công hơn do nằm xa Iran hơn.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như hằng ngày nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria để đáp trả cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, vốn bùng phát trở lại sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời sụp đổ vào đầu tháng này.