Iran báo tin cực vui cho toàn thế giới về eo biển Hormuz

Anh Dũng |

Iran cho biết có thể đảm bảo an toàn cho tàu khi đi qua eo biển Hormuz.

Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày với Iran. Thông báo này xuất hiện chưa đầy hai giờ trước thời hạn chót do chính ông đặt ra. Trước đó, ông Trump từng đe dọa Iran phải mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn đối mặt với các cuộc tấn công hủy diệt vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Thông báo là sự thay đổi thái độ đột ngột của ông Trump. Trước đó cùng ngày, ông từng cảnh báo "một nền văn minh sẽ sụp đổ đêm nay" nếu Tehran không đáp ứng yêu cầu.

Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng trong thỏa thuận này. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã mời phái đoàn hai nước tới Islamabad đàm phán vào thứ Sáu tới.

Ông Trump cho biết thỏa thuận phút chót phụ thuộc vào việc Iran dừng phong tỏa tàu chở dầu khí qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran sẽ ngừng các cuộc phản công. Iran cam kết đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển nếu các cuộc tấn công nhằm vào họ chấm dứt.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định: "Đây là lệnh ngừng bắn từ hai phía. Chúng ta đã đạt và vượt mọi mục tiêu quân sự. Một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Trung Đông đang ở rất gần".

Phía Iran lại coi đây là chiến thắng của họ. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho rằng ông Trump đã phải chấp nhận các điều kiện từ Tehran. Tuy nhiên, trả lời báo giới, ông Trump vẫn khẳng định đây là một "thắng lợi toàn diện và trọn vẹn".

Thị trường tài chính đã phản ứng tích cực trước thông tin này. Giá dầu sụt giảm trong khi thị trường chứng khoán tăng mạnh tại phiên giao dịch châu Á. Đồng USD suy yếu do kỳ vọng dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz sớm được khôi phục.

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng ông Trump đang tìm lối thoát danh dự cho cuộc chiến vốn không được lòng dân Mỹ. Trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, tỷ lệ ủng hộ ông Trump rơi xuống mức thấp kỷ lục do giá xăng dầu tăng cao và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Một nguồn tin thân cận cho biết Mỹ coi hai tuần tới là "bài kiểm tra lòng tin" để xem liệu Iran có thực sự muốn đàm phán hay chỉ đang tìm cách câu giờ.

Theo Reuters

Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Từng làm Chủ tịch Agribank
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

