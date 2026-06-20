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Iran bác tin đóng eo biển Hormuz, loại trừ khả năng thanh tra cơ sở hạt nhân

Quỳnh Như
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Iran bác bỏ các thông tin cho rằng nước này đã đóng eo biển Hormuz hoặc mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh tra trở lại các cơ sở hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 19/6 đã bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng Tehran đã đóng eo biển Hormuz, khẳng định hoạt động hàng hải trên tuyến đường chiến lược này vẫn diễn ra bình thường.

Theo ông Baqaei, các báo cáo về việc eo biển Hormuz bị phong tỏa là hoàn toàn vô căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng, phù hợp với Bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh ngày 18/6/2026, lực lượng vũ trang Iran đã triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại qua eo biển.

"Việc lưu thông hàng hải và vận chuyển hàng hóa trên eo biển Hormuz vẫn được duy trì bình thường", ông Baqaei khẳng định.

Iran bác tin đóng eo biển Hormuz, loại trừ khả năng thanh tra cơ sở hạt nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này.

Ông Baqaei cho biết, theo Khoản 8 của Bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran dự kiến sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, tiến trình này còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết được nêu tại Khoản 13 của văn kiện.

Người phát ngôn cũng nhắc lại Khoản 9 của Bản ghi nhớ quy định tình trạng chương trình hạt nhân Iran sẽ không thay đổi trong thời gian 60 ngày. Vì vậy, các cuộc thanh tra định kỳ của IAEA tại những cơ sở đang nằm trong diện giám sát, bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, vẫn sẽ tiếp tục như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Baqaei khẳng định việc cho phép IAEA tiếp cận trở lại các cơ sở hạt nhân mà hoạt động thanh tra đã bị đình chỉ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, sẽ phụ thuộc vào diễn biến cũng như kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới.

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Tags

Iran

đóng cửa

Eo biển Hormuz

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