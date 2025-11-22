Quốc kỳ Iran tung bay trước tòa nhà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna, Áo

Hôm 21/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ra nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác đầy đủ với cơ quan này và cung cấp thông tin chính xác về kho dự trữ uranium gần cấp độ vũ khí của Tehran. Đồng thời, Iran cho phép các thanh sát viên tiếp cận những cơ sở hạt nhân của Iran.

Một báo cáo của hãng thông tấn chính thức Iran (IRNA) hôm 21/11 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước này đã thông báo với IAEA trong một bức thư. Theo đó, ngoài việc chấm dứt thỏa thuận được ký kết vào mùa hè tại Cairo (Ai Cập), chính phủ Iran có thể thực hiện các hành động trả đũa khác để đáp trả nghị quyết hôm 21/11 của IAEA.

Iran đã đình chỉ mọi hợp tác với IAEA sau cuộc chiến với Israel. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi sau đó đã đạt được thỏa thuận với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Cairo vào đầu tháng 9 để nối lại các cuộc thanh sát.

Ông Baghaei không nêu rõ ngay lập tức những hành động tiếp theo mà Iran sẽ thực hiện. Tuy nhiên, một trong số các khả năng là nước này có thể tiếp tục làm giàu urani.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei (Ảnh: Iranintl)

Theo Ngoại trưởng Araghchi, nghị quyết của IAEA không đề cập đến lý do Iran cho ngừng việc thanh sát là do những cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.

Nghị quyết của IAEA đặt ra tiền đề cho khả năng leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Iran - quốc gia đã phản ứng mạnh mẽ với các động thái tương tự của cơ quan giám sát nguyên tử này trong quá khứ.

Sau cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6, Iran đã đình chỉ mọi hợp tác với IAEA. Các cuộc tấn công vào Iran đã khiến gần 1.100 người ở nước này thiệt mạng - bao gồm nhiều chỉ huy quân sự và các nhà khoa học hạt nhân.

Sau thỏa thuận nối lại hoạt động thanh sát vào tháng 9, Liên hợp quốc đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc đối với Iran vào cuối tháng 9 thông qua cơ chế phục hồi có trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Động thái này đã gây ra phản ứng giận dữ từ Tehran và khiến nước này dừng thực hiện thỏa thuận Cairo.